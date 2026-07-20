Τιμή-ρεκόρ έπιασε σε δημοπρασία το φωτόσπαθο του Λουκ Σκαϊγουόκερ από το «Star Wars»

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Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αντικείμενα στην ιστορία του «Star Wars» πέρασε στα χέρια συλλέκτη έναντι ποσού-ρεκόρ, καθώς το φωτόσπαθο που κρατούσε ο Μαρκ Χάμιλ ως Λουκ Σκαϊγουόκερ στην ταινία «Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back» πωλήθηκε για 3,75 εκατομμύρια δολάρια.

Την πώληση ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Heritage Auctions, με το εμβληματικό κινηματογραφικό αντικείμενο να ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις. Το φωτόσπαθο είχε αρχική τιμή προσφοράς 1 εκατομμύριο δολάρια, ενώ οι προβλέψεις ανέφεραν ότι θα μπορούσε να φτάσει περίπου τα 2 εκατομμύρια.

Το συγκεκριμένο αντικείμενο χρησιμοποιήθηκε στη σκηνή της μονομαχίας του Λουκ Σκαϊγουόκερ με τον Νταρθ Βέιντερ, κατά την οποία ο Άρχοντας Σιθ κόβει το χέρι του ήρωα και αποκαλύπτει τη διάσημη φράση «Είμαι ο πατέρας σου».

Με το τελικό ποσό των 3,75 εκατομμυρίων δολαρίων, το φωτόσπαθο κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ δημοπρασίας για αντικείμενο από το «Star Wars» που έχει χρησιμοποιηθεί στην οθόνη, σύμφωνα με τον Heritage Auctions, που εδρεύει στο Ντάλας.

An iconic piece of Star Wars memorabilia smashed predictions and sold for a record-setting sum. https://t.co/XCh4G3BeLU — The Hollywood Reporter (@THR) July 16, 2026

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε σε ένα πρωτότυπο μοντέλο μήκους 20 ιντσών του starfighter X-wing, το οποίο είχε εμφανιστεί στη διαστημική μάχη της ταινίας «Star Wars» του 1977. Το συγκεκριμένο αντικείμενο είχε πωληθεί για 3,135 εκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2023.

«Είναι ένα από τα πιο σημαντικά σωζόμενα αντικείμενα του Star Wars που υπάρχουν», εξήγησε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του οίκου δημοπρασιών, Τζο Μανταλένα. «Προέρχεται από τη συναισθηματική κορύφωση της ταινίας “The Empire Strikes Back” τη σκηνή που άλλαξε για πάντα την ιστορία και δημιούργησε μια από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία του κινηματογράφου. Οι συλλέκτες κατάλαβαν ότι έδιναν προσφορές για πολύ περισσότερα από ένα απλό αντικείμενο. Διεκδίκησαν ένα γνήσιο κομμάτι της σύγχρονης μυθολογίας», υπογράμμισε.

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