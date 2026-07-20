Αλίκη Βουγιουκλάκη: Μνημόσυνο για τα 30 χρόνια από τον θάνατό της – Απών ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ

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Μνημόσυνο για τα τριάντα χρόνια από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στον τάφο της στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών.
Το παρών στην επιμνημόσυνη δέηση έδωσαν συγγενείς, συνεργάτες και φίλοι της αείμνηστης ηθοποιού. Ο γιος της, Γιάννης Παπαμιχαήλ, δεν παρευρέθηκε.
Ανάμεσά στα πρόσωπα που τίμησαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν ο αδελφός της, Αντώνης Βουγιουκλάκης, ο οποίος συνοδευόταν από τον γιο του Αιμίλιο, διοικητή του νοσοκομείου «Ασκληπιείο» στη Βούλα.
Παρόντες ήταν επίσης η Έφη Πίκουλα, σύζυγος του αδερφού της ηθοποιού, Τάκη Βουγιουκλάκη που άφησε την τελευταία του πνοή το 2021, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Ελένη Ροδά, η Άριελ Κωνσταντινίδη, ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο Κώστας Πρέκας και ο Κώστας Βενετσάνος.
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