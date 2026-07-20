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20.07.2026 10:31

Γιώργος Μαυρίδης: Το αντίο στον Μέσι μετά τον τελικό του Μουντιάλ – «Ήμουν στον τελευταίο χορό του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή του πλανήτη μας»

20.07.2026 10:31
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Τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία παρακολούθησε από κοντά ο Γιώργος Μαυρίδης, ο οποίος αφού δημοσίευσε φωτογραφίες από το γήπεδο, θέλησε να αποχαιρετήσει μέσα από μια ανάρτησή του τον Λιονέλ Μέσι ο οποίος ολοκλήρωσε την ιστορική του καριέρα με την Εθνική Αργεντινής.

Μέσα από τις εικόνες που μοιράστηκε από όσα έζησε, περιέγραψε, μάλιστα, την εμπειρία του ως το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής του.

«Σήμερα έφτασε στο τέλος το πιο όμορφο ταξίδι. Δέκα ημέρες της ζωής μου γεμάτες τρέλα, άγχος και απίστευτη περιπέτεια, που δεν θα τις ξεχάσω ποτέ. Κατάφερα να παρακολουθήσω τρεις αγώνες της Αργεντινής και να είμαι εκεί στον τελευταίο χορό του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που εμφανίστηκε στον πλανήτη μας», έγραψε, ενώ αναφερόμενος στον Λιονέλ Μέσι τόνισε:

«Κατάφερα να τραβήξω κάποιες φωτογραφίες του, για να έχω να θυμάμαι ότι το έκανα και αυτό, και ας ήμουν πάνω στην κερκίδα. “Ο Μαραντόνα μάς έκανε να αγαπήσουμε την Αργεντινή και εσύ μάς έκανες να αγαπήσουμε το ποδόσφαιρο”. Αντίο, τεράστιε κοντέ».

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