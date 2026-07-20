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20.07.2026 08:54

Αγγελική Ηλιάδη: «Μετά την εξομολόγηση για την κακοποίηση, με προσέγγισαν πολλές γυναίκες» (Video)

20.07.2026 08:54
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Στην απόφασή της να μιλήσει για την κακοποίηση που βίωσε από τον Μπάμπη Λαζαρίδη αναφέρθηκε η Αγγελική Ηλιάδη, επισημαίνοντας ότι μετά την εξομολόγησή της, πολλές ήταν οι γυναίκες που επικοινώνησαν μαζί της.

Καλεσμένη του Θέμη Γεωργαντά στο πλατό της εκπομπής “After Dark”, η τραγουδίστρια τόνισε ότι οι γυναίκες αυτές πήραν δύναμη, ενώ υπογράμμιζε ότι φωνές που λένε “γιατί δεν το είπες πιο πριν” πρέπει να πάψουν να υφίστανται…

«Μετά την εξομολόγηση, με προσέγγισαν σοκαριστικά πολλές γυναίκες. Προσπαθούσα να απαντήσω σε όλες, γυναίκες και πολλά κορίτσια που μου έστελναν και δεν προλάβαινα. Καθόμουν πολλά βράδια ξύπνια μέχρι τις 4-5. Δεν περίμενα να γίνει όλο αυτό. Όταν βγαίνουν και μου λένε γυναίκες ότι αν βγήκες και το είπες εσύ, που είσαι ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο, γιατί μη βρούμε κι εμείς το θάρρος να το πούμε… Παίζει ρόλο, η μία παίρνει δύναμη από την άλλη» είπε αρχικά.

«Πρέπει να σταματήσουν διάφορες ανόητες φωνές γύρω, που λένε “γιατί το είπες τώρα και γιατί δεν το είπες πριν”. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του όρια και τις δικές του αντοχές και αντιδρά με τον δικό του τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό που ήρθα σε επαφή με κάποιες γυναίκες και χαίρομαι να μπορώ να βοηθήσω κάποιες από αυτές. Δεν θα σταματήσω να το κάνω» πρόσθεσε.

Δείτε το απόσπασμα στο 7:20…

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