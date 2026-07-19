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19.07.2026 15:38

Δημήτρης Πιατάς: «Δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθώ αυτή την κανονικότητα»

19.07.2026 15:38
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Με αφορμή τη συμπλήρωση πενήντα χρόνων αδιάλειπτης παρουσίας στο ελληνικό θέατρο και τη συμμετοχή του στην παράσταση «Εγώ θα σας τα πω», ο Δημήτρης Πιατάς ανοίγει μια συζήτηση που ξεπερνά τα όρια της σκηνής.

Στη συνέντευξή του στη Νίκη Κώτσου και τη Real News, ο σπουδαίος ηθοποιός μιλά για τη δύναμη της κωμωδίας, για όσα αρνείται να αποδεχθεί ως «νέα κανονικότητα» και για την ευθύνη του καλλιτέχνη να υπενθυμίζει αλήθειες ακόμη και όταν αυτές ενοχλούν.

– Αμύνεστε μέσω της τέχνης;

Από την ώρα που σας το δηλώνω και το έχω εντοπίσει, το κάνω συνεχώς. Το έχω κάνει πράξη με αυτή την ταπεινή καλλιτεχνική παρουσία μου. Είμαι 50 χρόνια στο επάγγελμα. Πενήντα χρόνια είναι μισός αιώνας. Έχω συμπληρώσει έναν ολόκληρο κύκλο ως εργάτης του θεάτρου. Δεν είναι κάτι σημαντικό… Δεν είναι και λίγο, όμως.

– Επί πενήντα χρόνια εντοπίζετε κλιμακούμενες αδυναμίες;

Πράγματα που ήταν μη κανονικά αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται σαν κανονικότητα. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχθώ. Μακριά από εμένα τα βαρύγδουπα και σοβαροφανή. Δεν είμαι ούτε δογματικός ούτε κληρικός. Είμαι καλλιτέχνης, ηθοποιός και υπηρετώ την κωμωδία. Δηλώνω γελωτοποιός. Με την παλαιά έννοια του γελωτοποιού της εποχής της φεουδαρχίας.

Πιθανώς, κάποιος πρόγονός μου να ήταν έτσι. Σε αυτούς τους άγριους ευγενείς φεουδάρχες, οι οποίοι είχαν το απόλυτο δικαίωμα ζωής και θανάτου οποιουδήποτε υπηκόου τους, ο γελωτοποιός μπορούσε να λέει στην αυλή τους, με αστείο τρόπο, τις αλήθειες.

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