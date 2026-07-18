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18.07.2026 16:33

Πηνελόπη Αναστασοπούλου: «Ευχαριστώ τους δασκάλους, τους κακοποιητές, τους ανθρώπους που αγάπησα και με πέταξαν μέσα στο σκοτάδι»

18.07.2026 16:33
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Η ηθοποιός και τραγουδίστρια Πηνελόπη Αναστασοπούλου έχει σήμερα τα γενέθλιά της και αποφάσισε να κάνει τον απολογισμό της.

Ανέβασε στο Instagram δυο φωτογραφίες, μία από το 1990 και μία σημερινή, τις οποίες συνόδευσε με ένα κείμενο.

«Ξέρεις ποιά είσαι και αν δεν αφήσεις τον κόσμο να σε τραβήξει σε άλλες κατευθύνσεις, όλα είναι δρομολογημένα απ’ την ψυχή σου να σε πάνε εκεί που θες να πας. Το 1990 ήξερα. Το 2026, ξέρω πάλι.

Στο μεσοδιάστημα έκανα ό,τι μπορούσα να χωρέσω σε καταστάσεις που δεν είχα καμία δουλειά να βρίσκομαι. Χρειάστηκαν σχεδόν 40 χρόνια για να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Και ξεκινάω ξανά.

Ένα χρόνο πριν τον μισό αιώνα, μέσα μου βρήκα την ενέργεια της εφηβείας μου, και αυτή με πήρε και με σήκωσε! Κυριολεκτικά!

Ευχαριστώ κάθε χρόνο τους δασκάλους μου, τους δύσκολους ανθρώπους που συνάντησα στη ζωή μου, τους κακοποιητές, τους ανθρώπους που αγάπησα και με πέταξαν μέσα στο σκοτάδι.

Το Unforgiven II δεν είναι τυχαία επιλογή. Πρόσεξε τους στίχους του. Σε καλεί να μιλήσεις, για ό,τι σε πλήγωσε και να πάρεις θέση γι’ αυτούς που πληγώθηκαν. Ήρθε στο δρόμο μου να μου επιβεβαιώσει όλα όσα με ορίζουν.

Γι’ αυτό φετος, ευχαριστώ εμένα. Που επέμεινα και άντεξα και συνειδητοποίησα και προσπάθησα. Που διάλεξα τη φυλή μου και και όχι τις επιφανειακές και εφήμερες ικανοποιήσεις.

Είμαι τόσο ευγνώμων που μεγαλώνω. Μην ακούτε κανένα. Μόνο το παιδί μέσα σας», έγραψε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

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