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16.07.2026 17:35

ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

16.07.2026 17:35
ethniki-trapeza

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Η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) καταγγέλλει ότι η Εθνική Τράπεζα προχωρά στην αντικατάσταση υφιστάμενων χρεωστικών καρτών (Debit) πελατών, οι οποίες λήγουν, με νέες κάρτες «Dual Mastercard», οι οποίες, σύμφωνα με την οργάνωση, συνοδεύονται από ετήσια συνδρομή 6 ευρώ, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετικό αίτημα ή ρητή συναίνεση των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι νέες κάρτες διαθέτουν τόσο χρεωστική όσο και δυνατότητα πιστωτικής λειτουργίας. Η ΕΚΠΟΙΖΩ υποστηρίζει ότι ακόμη και στην περίπτωση που οι καταναλωτές δεν ενεργοποιήσουν την πιστωτική λειτουργία, επιβαρύνονται με ετήσια συνδρομή 6 ευρώ, ενώ οι προηγούμενες χρεωστικές κάρτες δεν είχαν ετήσιο κόστος, αλλά μόνο τέλος ανανέωσης ανά περίπου τριετία.

 Η οργάνωση επισημαίνει ακόμη ότι οι καταναλωτές ενημερώνονται για τη νέα κάρτα μέσω επιστολής που συνοδεύει την αποστολή της, χωρίς, όπως αναφέρει, να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στους όρους χρήσης, τις οικονομικές επιβαρύνσεις ή τη δυνατότητα διατήρησης της υφιστάμενης χρεωστικής κάρτας.

Κατά την ΕΚΠΟΙΖΩ, η ενημέρωση που παρέχεται είναι παραπλανητική και αδιαφανής, καθώς παρουσιάζει την ετήσια συνδρομή ως «χαμηλό κόστος», χωρίς να γίνεται σαφής αναφορά στο γεγονός ότι οι προηγούμενες χρεωστικές κάρτες δεν επιβαρύνονταν με αντίστοιχη ετήσια χρέωση. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η διαδικασία αντικατάστασης των καρτών και των σχετικών συμβάσεων χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεση των πελατών ενδέχεται να αντίκειται στις διατάξεις του ν. 4537/2018 και της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/2366 για τις υπηρεσίες πληρωμών.

Η οργάνωση συνδέει την υπόθεση με προηγούμενη δικαστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία αφορούσε χρεώσεις σε καταθετικούς λογαριασμούς της τράπεζας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για συνέχεια πρακτικών που επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ δηλώνει ότι θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και καλεί την Εθνική Τράπεζα να ανακαλέσει την πρακτική. Παράλληλα, ζητεί την παρέμβαση του υπουργείου Ανάπτυξης και της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, προκειμένου να εξεταστεί η νομιμότητα της συγκεκριμένης πρακτικής και, εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις, να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Επιπλέον, καλεί τους καταναλωτές που έχουν παραλάβει τις νέες κάρτες «Dual Mastercard» να υποβάλουν σχετική καταγγελία μέσω του υποδείγματος που έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της και να απευθυνθούν στην οργάνωση για περαιτέρω ενημέρωση και υποστήριξη.

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ΕΚΠΟΙΖΩ: Η Εθνική Τράπεζα αντικαθιστά τις παλιές χρεωστικές κάρτες με νέες που έχουν ετήσια συνδρομή 6 ευρώ

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