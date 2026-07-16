Αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν το νησί Κεσμ κοντά στο Ορμούζ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στόχος αμερικανικών πληγμάτων έγινε το ιρανικό νησί Κεσμ, κοντά στο Στενό του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Fars επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, εν μέσω των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Γύρω στις 18.00, τοπική ώρα, «πολλές περιοχές της ζώνης του νησιού Κεσμ χτυπήθηκαν από αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζγκάν.

Παρόμοιες πληροφορίες μετέδωσαν και τα πρακτορεία Tasnim και Mehr.

Διαβάστε επίσης:

Πάνω από 100 δισ. δολάρια ο «λογαριασμός» για τον πόλεμο στο Ιράν, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

Αποστολή κοντά στον Πλούτωνα «ξυπνά» μετά από μακρύ «ύπνο» 9,5 δισ. χιλιόμετρα μακριά από τη Γη

Ο Ζόχραν Μαμντάνι παρακολούθησε το Μουντιάλ με κρατούμενους στις διαβόητες φυλακές του νησιού Ρίκερς











