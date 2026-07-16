Πάνω από 100 δισ. δολάρια ο «λογαριασμός» για τον πόλεμο στο Ιράν, εκτιμούν οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε εκ νέου τη σύγκρουση στο Ιράν με ημέρες πυραυλικών επιθέσεων, και αξιωματούχοι των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών εκτιμούν τώρα ότι το συνολικό στρατιωτικό κόστος του πολέμου για το Πεντάγωνο θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν άμεσα το θέμα.

Οι αξιωματούχοι παρακολουθούσαν το συνολικό κόστος της Επιχείρησης Epic Fury να κυμαίνεται μεταξύ 50 και 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα τέλη Μαΐου, όπου αναλύθηκε λεπτομερώς με εμπιστευτικές εκτιμήσεις του Κογκρέσου που ανέβαζαν το κόστος μέχρι σήμερα σε περίπου 80 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκαλύψει τις εκτιμήσεις κόστους για τον πόλεμο στο Ιράν. Τον Ιούνιο, ο Λευκός Οίκος υπέβαλε αίτημα για 88 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη μέρους του κόστους του πολέμου, αλλά ακόμη και αυτό είναι υποεκτίμηση, λένε πηγές .

Ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν είναι διαθέσιμο το τελικό κόστος είναι ότι το Πεντάγωνο εξακολουθεί να αποφασίζει εάν θα αντικαταστήσει όλα τα αεροσκάφη που καταστράφηκαν ή υπέστησαν ζημιές που δεν μπορούν να επισκευαστούν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Εάν το Πεντάγωνο αποφασίσει να μην αντικαταστήσει ορισμένα αεροσκάφη, αξιωματούχοι της άμυνας έχουν πει στους νομοθέτες ότι δεν θα ζητήσουν χρήματα για αυτό – και ως εκ τούτου δεν θα το συνυπολογίσουν στο συνολικό κόστος του πολέμου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Αφού του παρουσιάστηκε μια λεπτομερής ανάλυση αυτής της αναφοράς, ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Πολέμου δήλωσε στο Inner Loop: «Δεν έχουμε τίποτα περαιτέρω να ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή».

Η μη κομματική Υπηρεσία Έρευνας του Κογκρέσου ανέφερε σε έκθεση στις 20 Μαΐου, η οποία συντάχθηκε χρησιμοποιώντας μόνο δημόσια διαθέσιμες αναφορές, ότι οι ΗΠΑ είχαν χάσει τουλάχιστον 17 επανδρωμένα αεροσκάφη και 25 μη επανδρωμένα αεροσκάφη από την έναρξη της σύγκρουσης.

Η έκθεση της CRS έδειξε επίσης ότι οι ΗΠΑ έχαναν έναν αυξανόμενο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τα οποία δεν είναι φθηνά για αντικατάσταση. Μεταξύ των 25 μη επανδρωμένων αεροσκαφών που χάθηκαν ήταν ένα MQ-4C Triton, ένα αεροσκάφος επιτήρησης μεγάλου υψομέτρου του Ναυτικού που κοστίζει περισσότερα από 600 εκατομμύρια δολάρια.

Το κόστος επισκευής των αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, μερικές από τις οποίες υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την εκτόξευση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών μονής κατεύθυνσης σε απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις, θα είναι επίσης υψηλό.

Αξιωματούχοι της άμυνας έχουν δηλώσει κεκλεισμένων των θυρών ότι δεν έχουν λάβει υπόψη το κόστος επισκευής – και μπορεί να μην το κάνουν ποτέ – εάν οι ΗΠΑ τελικά αποφασίσουν να κλείσουν αυτές τις βάσεις επειδή είναι πολύ ευάλωτες σε ιρανικές επιθέσεις, λένε οι αξιωματούχοι.

Το Ιράν έχει καταφέρει επανειλημμένα να πλήξει αρκετές βασικές βάσεις στη Μέση Ανατολή σε αντίποινα, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγείου του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στη Ναυτική Δραστηριότητα Υποστήριξης στο Μπαχρέιν, κάτι που το Πεντάγωνο δεν έχει αναγνωρίσει δημόσια.

Το μόνο πραγματικό κόστος που δόθηκε δημόσια από έναν κορυφαίο αξιωματούχο της άμυνας προέρχεται από τον τότε υπηρεσιακό ελεγκτή του Πενταγώνου Τζέι Χερστ, ο οποίος κατέδειξε σε ακρόαση εποπτείας τον Μάιο ότι το κόστος του πολέμου είχε αυξηθεί σε περίπου 29 δισεκατομμύρια δολάρια.

Την Τρίτη, στην ακρόαση για τον διορισμό του μόνιμα ως ελεγκτής, ο Χερστ αρνήθηκε να παράσχει ένα ενημερωμένο ποσό, αλλά είπε ότι τα 29 δισεκατομμύρια δολάρια αφορούσαν κυρίως πυρομαχικά και το κόστος, όπως τα καύσιμα, που σχετίζεται με την ύπαρξη δύο αμερικανικών αεροπλανοφόρων που περιφέρονται στη Μέση Ανατολή.

Η επιχείρηση «Χρυσός Αετός»

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκίνησε την Τρίτη ένα κέντρο εκκαθάρισης που θα προσπαθήσει να εντοπίσει και να διορθώσει τυχόν ευπάθειες λογισμικού πριν κακόβουλοι παράγοντες μπορέσουν να τις χακάρουν με τα πιο ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε στο Inner Loop ότι το κέντρο πληροφοριών, με την ονομασία «Gold Eagle», θα λειτουργεί από την Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας και Ασφάλειας Υποδομών, η οποία θα χρησιμοποιεί η ίδια μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης που δεν είναι δημόσια διαθέσιμα, για τον εντοπισμό τρωτών σημείων.

Σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική εφαρμογή του εκτελεστικού διατάγματος του Τραμπ της 2ας Ιουνίου, που στοχεύει στη δημιουργία ενός πλαισίου για την εποπτεία της ταχέως αυξανόμενης απειλής των προηγμένων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αλλά η μεγαλύτερη δοκιμασία για την κυβέρνηση δεν έχει ακόμη έρθει: Το εκτελεστικό διάταγμα απαιτεί επίσης από τους αξιωματούχους να δημιουργήσουν μια διαβαθμισμένη διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης για την εκτίμηση των δυνατοτήτων των μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης πριν από την κυκλοφορία τους – και εάν τα μοντέλα υπόκεινται σε περιορισμούς.

Αυτό το δεύτερο βήμα είναι σημαντικό επειδή, μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση έχει ρυθμίσει τη βιομηχανία Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτώντας από εταιρείες όπως η Anthropic να περιορίσουν τις δυνατότητες των πιο ισχυρών μοντέλων της, όπως η Mythos, για δημόσια χρήση.

Μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες, οι ειδικοί του κλάδου πιστεύουν ότι η Κίνα θα προλάβει τον αγώνα της Τεχνητής Νοημοσύνης και θα αρχίσει να δημοσιεύει μοντέλα που είναι εξίσου ισχυρά, αλλά δεν είναι υπόλογα στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Παραμένει ασαφές πώς η αμερικανική κυβέρνηση σκοπεύει να εμποδίσει τους κακούς παράγοντες να χρησιμοποιούν αυτά τα μοντέλα για να προσπαθήσουν να εισβάλουν σε ευαίσθητα συστήματα.

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