Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακρωτηριασμό του στο Survivor

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Στην Ελλάδα μετά τον ακρωτηριασμό του στο Survivor επέστρεψε ο Σταύρος Φλώρος.

Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύτηκε σε κέντρο αποκατάστασης στο Μαΐάμι.

Ο 22χρονος στέφθηκε νικητής του παιχνιδιού επιβίωσης μετά την απώλεια του αριστερού του ποδιού.

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