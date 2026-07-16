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16.07.2026 10:58

O Γιώργος Ελεύθερας αποχαιρετά τον Λορέντζο Καριέρε: «Καλό ταξίδι εκεί ψηλά» (Video)

16.07.2026 10:58
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Τη θλίψη και την οδύνη του για τον θάνατο του Λορέντζο Καριέρε εξέφρασε ο Γιώργος Ελεύθερας με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν πριν από περίπου 23 χρόνια μέσα από το ριάλιτι «Bar» του MEGA, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του, δημιούργησαν μαζί το συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα».

«Lory, καλό ταξίδι εκεί ψηλά. Τι όμορφες στιγμές περάσαμε, αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες. Θα σε αγαπάμε για πάντα» έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας απόσπασμα από ένα παλιότερο βιντεοκλίπ του συγκροτήματος, το οποίο συνόδευσε με το τραγούδι «Stairway to Heaven» των Led Zeppelin.

Ο Λορέντζο Καριέρε έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο δημοφιλές τηλεοπτικό ριάλιτι «Bar» του MEGA, που προβλήθηκε το 2002, ενώ αργότερα δραστηριοποιήθηκε και στον χώρο της μουσικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

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