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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

16.07.2026 06:22

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

16.07.2026 06:22
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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα, μετά την ιστορική απόφαση 2937/2026 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Η δικαστική αυτή απόφαση-βόμβα ορίζει ότι οι κανονισμοί των πολυκατοικιών που προβλέπουν αποκλειστική χρήση «κατοικίας» μπορούν να μπλοκάρουν εντελώς τη λειτουργία των Airbnb, ανοίγοντας τον ασκό του Αιόλου για μαζικές προσφυγές συνιδιοκτητών. Πίσω όμως από τη νομική αντιπαράθεση γειτόνων κρύβεται ένα τεράστιο οικονομικό θρίλερ, με δισεκατομμύρια ευρώ να τίθενται σε άμεσο κίνδυνο.

Το μέγεθος της πιθανής οικονομικής ζημιάς προκαλεί ίλιγγο. Στην Ελλάδα είναι καταγεγραμμένα πάνω από 140.000 ενεργά ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών να βρίσκεται μέσα σε αστικές πολυκατοικίες, κυρίως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις αναλυτών της αγοράς ακινήτων, τουλάχιστον το 60% αυτών των διαμερισμάτων λειτουργεί υπό κανονισμούς που συντάχθηκαν πριν από δεκαετίες και περιέχουν ρήτρες «αποκλειστικής κατοικίας». Αυτό σημαίνει ότι έως και 80.000 ιδιοκτήτες και μικρομεσαίοι διαχειριστές βρίσκονται πλέον σε άμεσο κίνδυνο να χάσουν το δικαίωμα εκμετάλλευσης των ακινήτων τους, έχοντας μάλιστα επενδύσει προηγουμένως χιλιάδες ευρώ για την ανακαίνισή τους.

Το πλήγμα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους ιδιώτες αλλά επεκτείνεται άμεσα και στα κρατικά ταμεία. Η βραχυχρόνια μίσθωση έχει εξελιχθεί σε βασικό πυλώνα των δημόσιων εσόδων, εισφέροντας ετησίως εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ μέσω του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Εάν ένα σημαντικό μέρος αυτών των ακινήτων τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω δικαστικών απαγορεύσεων, το ελληνικό Δημόσιο απειλείται με ετήσια «μαύρη τρύπα» στα έσοδά του που μπορεί να ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Ταυτόχρονα, η απόφαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει ισχυρούς τριγμούς στο real estate. Η βίαιη έξοδος χιλιάδων ακινήτων από τις πλατφόρμες θα μπορούσε να οδηγήσει σε απότομη πτώση των αντικειμενικών και εμπορικών αξιών στις τουριστικές περιοχές, ενώ παράλληλα θα στερήσει εισόδημα από μια ολόκληρη αλυσίδα επαγγελμάτων (κατασκευαστές, καθαριστές, τεχνικοί) που ζουν από τον κλάδο.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη εξαγγείλει τη σύσταση ειδικής νομοθετικής επιτροπής για τον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου των πολυκατοικιών, ωστόσο μέχρι τότε, η αγορά βαδίζει σε τεντωμένο σχοινί. Η απόφαση-σταθμός της Αθήνας δεν αλλάζει απλώς τις ισορροπίες στις πολυκατοικίες, αλλά απειλεί να ανατρέψει βίαια ένα οικονομικό μοντέλο που στήριξε την ελληνική οικονομία στα χρόνια της κρίσης.

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