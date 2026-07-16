ΜΑΚΒΕΛ: Ανεξάρτητος έλεγχος επιβεβαιώνει την εφαρμογή της διαδικασίας αργής ξήρανσης στην παραγωγή ζυμαρικών

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Ανεξάρτητος φορέας επιθεώρησης επιβεβαίωσε, έπειτα από έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, ότι στα ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ εφαρμόζεται η μέθοδος της αργής ξήρανσης (Slow Drying Process), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC και περιλάμβανε την εξέταση των λειτουργικών αρχείων της παραγωγής, μέσω των οποίων διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία ακολουθείται με συνέπεια και εντός των καθορισμένων παραμέτρων. Η σχετική επαλήθευση αφορά τις συνθήκες που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Η αργή ξήρανση αποτελεί μια περισσότερο απαιτητική μέθοδο παραγωγής ζυμαρικών, καθώς πραγματοποιείται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τις συμβατικές διαδικασίες. Η διάρκεια της ξήρανσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο, το σχήμα και το πάχος κάθε ζυμαρικού, ώστε να εξασφαλίζονται οι επιθυμητές συνθήκες επεξεργασίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη μέθοδος συμβάλλει στη διατήρηση των χαρακτηριστικών του σκληρού σιταριού, τόσο ως προς τη γεύση και το άρωμα όσο και ως προς την υφή των ζυμαρικών κατά το μαγείρεμα, επιτρέποντάς τους να διατηρούν καλύτερα τη συνοχή τους.

Η επαλήθευση της παραγωγικής διαδικασίας εντάσσεται στο πλαίσιο των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει η ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC, με στόχο την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των διαδικασιών παραγωγής με τις προδιαγραφές που αξιολογούνται κατά τους ανεξάρτητους ελέγχους.

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