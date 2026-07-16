search
ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 09:29
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.07.2026 08:00

ΜΑΚΒΕΛ: Ανεξάρτητος έλεγχος επιβεβαιώνει την εφαρμογή της διαδικασίας αργής ξήρανσης στην παραγωγή ζυμαρικών

16.07.2026 08:00
makbel_pagkosmia_diakrisi-e1773257639604

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ανεξάρτητος φορέας επιθεώρησης επιβεβαίωσε, έπειτα από έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, ότι στα ζυμαρικά ΜΑΚΒΕΛ εφαρμόζεται η μέθοδος της αργής ξήρανσης (Slow Drying Process), σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC και περιλάμβανε την εξέταση των λειτουργικών αρχείων της παραγωγής, μέσω των οποίων διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία ακολουθείται με συνέπεια και εντός των καθορισμένων παραμέτρων. Η σχετική επαλήθευση αφορά τις συνθήκες που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης.

Η αργή ξήρανση αποτελεί μια περισσότερο απαιτητική μέθοδο παραγωγής ζυμαρικών, καθώς πραγματοποιείται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τις συμβατικές διαδικασίες. Η διάρκεια της ξήρανσης διαφοροποιείται ανάλογα με τον τύπο, το σχήμα και το πάχος κάθε ζυμαρικού, ώστε να εξασφαλίζονται οι επιθυμητές συνθήκες επεξεργασίας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη μέθοδος συμβάλλει στη διατήρηση των χαρακτηριστικών του σκληρού σιταριού, τόσο ως προς τη γεύση και το άρωμα όσο και ως προς την υφή των ζυμαρικών κατά το μαγείρεμα, επιτρέποντάς τους να διατηρούν καλύτερα τη συνοχή τους.

Η επαλήθευση της παραγωγικής διαδικασίας εντάσσεται στο πλαίσιο των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας που εφαρμόζει η ΜΑΚΒΕΛ–EURIMAC, με στόχο την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των διαδικασιών παραγωγής με τις προδιαγραφές που αξιολογούνται κατά τους ανεξάρτητους ελέγχους.

Διαβάστε επίσης:

ΖΩΓΡΑΦΟΣ: Οι Light μαρμελάδες ενισχύουν τη στροφή των καταναλωτών σε προϊόντα με λιγότερη ζάχαρη

Choose: Ενσωματώνει λύσεις τεχνητής νοημοσύνης στο 1566 αναβαθμίζοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών

Η Trendyol φέρνει την Ελλάδα ως τιμώμενη χώρα στη BASE 2026, ενισχύοντας τη διεθνή προβολή νέων καλλιτεχνών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syriza-koinovouleftiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά τις έδρες των ανεξάρτητων, καλεί τον Τσίπρα να απαντήσει αν θα τους βάλει στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες στο Θερμαϊκό για τον εντοπισμό του 69χρονου – Τι αναφέρει το λιμενικό

mundial new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ισπανία – Αργεντινή, ο τελικός των δύο σχολών ποδοσφαίρου – Γιαμάλ απέναντι στον Μέσι για την κορυφή του κόσμου

odyssey-new
ΣΙΝΕΜΑ

Κριτική ταινίας: «Οδύσσεια» – Η «Οδύσσεια» ενός Αμερικάνου

MITSOTAKIS_EUBOEA_ARCHIVE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Με τόσες διαβεβαιώσεις για Άνοιξη πώς θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο;

Δείτε όλες τις ειδήσεις
thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

AKINITA_EFORIA262
ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση-σταθμός για τα Airbnb: Δικαστικό «στοπ» στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε πολυκατοικίες όπου ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Το οικονομικό «κραχ» για χιλιάδες ιδιοκτήτες και η χασούρα του Δημοσίου

lorenzo-kariere
LIFESTYLE

Έφυγε από τη ζωή ο Λορέντζο Καριέρε, σύζυγος της Έλενας Κατραβά και γιος της Ματούλας

marfin_anakritis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρηστική επίθεση στη Marfin: «Έμαθα ότι ήμουν ταυτόχρονα σε δύο σημεία» - Τι δηλώνει ο Πολύκαρπος Γεωργιάδης για την εμπλοκή του στη δικογραφία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 09:28
syriza-koinovouleftiki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά τις έδρες των ανεξάρτητων, καλεί τον Τσίπρα να απαντήσει αν θα τους βάλει στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζονται οι έρευνες στο Θερμαϊκό για τον εντοπισμό του 69χρονου – Τι αναφέρει το λιμενικό

mundial new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ισπανία – Αργεντινή, ο τελικός των δύο σχολών ποδοσφαίρου – Γιαμάλ απέναντι στον Μέσι για την κορυφή του κόσμου

1 / 3