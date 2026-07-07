ΜΑΚΒΕΛ: Εμπλουτίζει τη σειρά ζυμαρικών Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη με τρεις νέους κωδικούς

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Στην περαιτέρω ανάπτυξη της σειράς ζυμαρικών Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη προχωρά η EURIMAC, προσθέτοντας τρία νέα προϊόντα στη γκάμα της ΜΑΚΒΕΛ, καθώς ενισχύεται το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τρόφιμα που ανταποκρίνονται σε πιο εξειδικευμένες διατροφικές ανάγκες.

Η νέα επέκταση της σειράς περιλαμβάνει το Σπαγγετίνι Νο 10, το Τριβελάκι και το Κοφτό Μακαρονάκι, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές για διαφορετικές συνταγές και χρήσεις στην καθημερινή μαγειρική.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα νέα προϊόντα διατηρούν τα γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των κλασικών ζυμαρικών, ενώ έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτελούν μια εναλλακτική επιλογή για όσους επιλέγουν προϊόντα με χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού, χωρίς να διαφοροποιούν την εμπειρία κατανάλωσης.

Η συγκεκριμένη σειρά αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς επένδυσης της EURIMAC στην έρευνα και ανάπτυξη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, διατηρώντας παράλληλα τον παραδοσιακό χαρακτήρα των ζυμαρικών, που αποτελούν βασικό στοιχείο της ελληνικής και μεσογειακής διατροφής.

Με την προσθήκη των τριών νέων κωδικών, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία των προϊόντων ειδικής διατροφής, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της και ανταποκρινόμενη στη ζήτηση για πιο εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές.

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