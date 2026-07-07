ΜΑΚΒΕΛ: Εμπλουτίζει τη σειρά ζυμαρικών Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη με τρεις νέους κωδικούς

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Στην περαιτέρω ανάπτυξη της σειράς ζυμαρικών Χαμηλού Γλυκαιμικού Δείκτη προχωρά η EURIMAC, προσθέτοντας τρία νέα προϊόντα στη γκάμα της ΜΑΚΒΕΛ, καθώς ενισχύεται το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τρόφιμα που ανταποκρίνονται σε πιο εξειδικευμένες διατροφικές ανάγκες.
Η νέα επέκταση της σειράς περιλαμβάνει το Σπαγγετίνι Νο 10, το Τριβελάκι και το Κοφτό Μακαρονάκι, διευρύνοντας τις διαθέσιμες επιλογές για διαφορετικές συνταγές και χρήσεις στην καθημερινή μαγειρική.
Σύμφωνα με την εταιρεία, τα νέα προϊόντα διατηρούν τα γευστικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των κλασικών ζυμαρικών, ενώ έχουν σχεδιαστεί ώστε να αποτελούν μια εναλλακτική επιλογή για όσους επιλέγουν προϊόντα με χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού, χωρίς να διαφοροποιούν την εμπειρία κατανάλωσης.
Η συγκεκριμένη σειρά αποτελεί αποτέλεσμα πολυετούς επένδυσης της EURIMAC στην έρευνα και ανάπτυξη, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, διατηρώντας παράλληλα τον παραδοσιακό χαρακτήρα των ζυμαρικών, που αποτελούν βασικό στοιχείο της ελληνικής και μεσογειακής διατροφής.
Με την προσθήκη των τριών νέων κωδικών, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην κατηγορία των προϊόντων ειδικής διατροφής, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της και ανταποκρινόμενη στη ζήτηση για πιο εξειδικευμένες διατροφικές επιλογές.
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