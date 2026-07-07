Θεσσαλονίκη: 15χρονη κατήγγειλε 14χρονο ότι τη βίασε και βιντεοσκόπησε την πράξη του

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Δικογραφία σε βάρος ενός 14χρονου σχηματίστηκε στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία 15χρονης για βιασμό και παράνομη βιντεοσκόπηση.

Η καταγγελία της ανήλικης

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η 15χρονη καταγγέλλουσα (υπήκοος Αλβανίας) ανέφερε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο 14χρονος ομοεθνής της την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Παράλληλα, ο ανήλικος κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε τις συγκεκριμένες πράξεις.

Κατάσχεση ψηφιακών πειστηρίων

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση ψηφιακών μέσων από την οικία του 14χρονου. Τα κατασχεθέντα στοιχεία έχουν μεταφερθεί για εργαστηριακή εξέταση στα εργαστήρια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση πρόκειται να υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

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