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07.07.2026 10:25

Θεσσαλονίκη: 15χρονη κατήγγειλε 14χρονο ότι τη βίασε και βιντεοσκόπησε την πράξη του

07.07.2026 10:25
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Δικογραφία σε βάρος ενός 14χρονου σχηματίστηκε στη Θεσσαλονίκη, μετά από καταγγελία 15χρονης για βιασμό και παράνομη βιντεοσκόπηση.

Η καταγγελία της ανήλικης

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η 15χρονη καταγγέλλουσα (υπήκοος Αλβανίας) ανέφερε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο ο 14χρονος ομοεθνής της την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της. Παράλληλα, ο ανήλικος κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε τις συγκεκριμένες πράξεις.

Κατάσχεση ψηφιακών πειστηρίων

Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης οδήγησε στον εντοπισμό και την κατάσχεση ψηφιακών μέσων από την οικία του 14χρονου. Τα κατασχεθέντα στοιχεία έχουν μεταφερθεί για εργαστηριακή εξέταση στα εργαστήρια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση πρόκειται να υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

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