Ο ξέφρενος χορός της Dara με τις «Καμπάνες» του Αργυρού (Video)

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Στην Αμερική βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας, με βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο να δείχνει στο κοινό τη φετινή νικήτρια της Eurovision.
Στα εν λόγω πλάνα, η Dara διασκεδάζει με τα κομμάτια του Έλληνα τραγουδιστή, ενώ χορεύει ξέφρενα το τραγούδι «Καμπάνες».
Το εν λόγω κομμάτι έχει έντονο το ελληνικό, παραδοσιακό στοιχείο με τη Βουλγάρα τραγουδίστρια να χοροπηδά κοιτώντας την κάμερα ανάμεσα στους υπόλοιπους θαμώνες.
@irenouken when @DARA showed up at @Argiros Konstantinos OFFICIAL pop up ny event🔔🔔🔔 #bangaranga #kabanes #newyork #konstantinosargiros #dara ♬ original sound – iren
Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν, μάλιστα, από κοντά και φωτογραφήθηκαν, με την Dara να δημοσιεύει κοινό στιγμιότυπό τους στο Instagram.
«Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη» έγραψε σε story της.
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