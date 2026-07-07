search
ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 12:10
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.07.2026 11:26

Ο ξέφρενος χορός της Dara με τις «Καμπάνες» του Αργυρού (Video)

07.07.2026 11:26
dara–new

Στην Αμερική βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας, με βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο να δείχνει στο κοινό τη φετινή νικήτρια της Eurovision.

Στα εν λόγω πλάνα, η Dara διασκεδάζει με τα κομμάτια του Έλληνα τραγουδιστή, ενώ χορεύει ξέφρενα το τραγούδι «Καμπάνες».

Το εν λόγω κομμάτι έχει έντονο το ελληνικό, παραδοσιακό στοιχείο με τη Βουλγάρα τραγουδίστρια να χοροπηδά κοιτώντας την κάμερα ανάμεσα στους υπόλοιπους θαμώνες.

@irenouken when @DARA showed up at @Argiros Konstantinos OFFICIAL pop up ny event🔔🔔🔔 #bangaranga #kabanes #newyork #konstantinosargiros #dara ♬ original sound – iren

Οι δύο καλλιτέχνες συναντήθηκαν, μάλιστα, από κοντά και φωτογραφήθηκαν, με την Dara να δημοσιεύει κοινό στιγμιότυπό τους στο Instagram. 

«Συνάντησα έναν φίλο στη Νέα Υόρκη» έγραψε σε story της.

Διαβάστε επίσης:

Η συνάντηση της Τζένιφερ Λόπεζ με τη Σίλια Κριθαριώτη στο ατελιέ της στο Παρίσι (Videos)

Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: «Η σύγχρονη γυναίκα βιώνει ακόμα την ανισότητα παντού – Υπάρχει ένας διάχυτος σεξισμός και μισογυνισμός»

Κέιτ Χάντσον: Το αυτοσχέδιο τραγούδι της στη Σκιάθο – «Φέτα, ροζέ και βόλτα με σκάφος» (Video)



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kikilias nestora 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η επίσκεψη Κικίλια στην Αφροδίτη Νέστορα

monaco-berezovska
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή στο Κίεβο η γυναίκα που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο Μονακό, λένε οι Ουκρανοί

sintaxiouchoi_1909_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026

marinakis syn;edrio
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Σαμαρά: Έχει πλάκα η στάση του για τις υποκλοπές – Μέχρι να κάνει κόμμα, δεν είναι αντιπολίτευση

mosios-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Μόσιος: Ξεσπά ο γιος του – «Ο πατέρας μας δεν ήταν ούτε μόνος ούτε ξεχασμένος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
belgium usa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο «προσγείωσε» με 4-1 τις ΗΠΑ μετά τον σάλο με Μπάλογκαν και Τραμπ και προκρίθηκε στους «8» (Video)

Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας - Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

mbappe paraguay
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαπέ κατά Παραγουανής γερουσιαστή μετά από ρατσιστική επίθεση: «Είστε αξιοθρήνητη γυναίκα»

tennis-adonis-kasselakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο προηγούμενος που έπαιζε τένις με τον Γεωργιάδη πήγε στη ΝΔ, έτσι για την ιστορία  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 07.07.2026 12:09
kikilias nestora 1
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η επίσκεψη Κικίλια στην Αφροδίτη Νέστορα

monaco-berezovska
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή στο Κίεβο η γυναίκα που φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο Μονακό, λένε οι Ουκρανοί

sintaxiouchoi_1909_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2026

1 / 3