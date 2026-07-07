Κέιτ Χάντσον: Το αυτοσχέδιο τραγούδι της στη Σκιάθο – «Φέτα, ροζέ και βόλτα με σκάφος» (Video)

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Την αγάπη της για την Ελλάδα δημοσίως θέλησε να εκφράσει για ακόμα μια φορά η Κέιτ Χάντσον η οποία απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σκιάθο με την οικογένειά της.

Μετά το άλμπουμ φωτογραφιών που ανέβασε στο Instagram από όμορφες στιγμές της στο νησί, η σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, αυτή τη φορά με πιο… μουσική διάθεση!

Με μια κιθάρα στα χέρια, η 47χρονη ηθοποιός αυτοσχεδίασε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τις ελληνικές της διακοπές, κάνοντας αναφορές σε ταβέρνες, φέτα, ροζέ κρασί και βόλτες με το σκάφος.

«Τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιω λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα» την ακούμε στο βίντεο να τραγουδά εμφανώς ευδιάθετη, περιγράφοντας με χιούμορ το πρόγραμμά της στο νησί.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κέιτ Χάντσον επιλέγει τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές της διακοπές, με τη Σκιάθο να αποτελεί αγαπημένο προορισμό της, διαθέτοντας μάλιστα πολυτελή βίλα στην περιοχή Αχλαδιάς.

Διαβάστε επίσης:

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν έχω βιώσει διακρίσεις για το αν είμαι γκέι – Έχω χάσει ρόλο επειδή είχα ξυρισμένο κεφάλι» (Video)

Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα αποφοίτησε από το σχολείο – Η συγκινητική ανάρτηση και η αναφορά στη μητέρα της

Πώς η επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι στο Ηνωμένο Βασίλειο εξελίχθηκε (ξανά) σε αντιπαράθεση με το Παλάτι



