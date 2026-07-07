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07.07.2026 09:02

Κέιτ Χάντσον: Το αυτοσχέδιο τραγούδι της στη Σκιάθο – «Φέτα, ροζέ και βόλτα με σκάφος» (Video)

07.07.2026 09:02
hudson-new

Την αγάπη της για την Ελλάδα δημοσίως θέλησε να εκφράσει για ακόμα μια φορά η Κέιτ Χάντσον η οποία απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Σκιάθο με την οικογένειά της.

Μετά το άλμπουμ φωτογραφιών που ανέβασε στο Instagram από όμορφες στιγμές της στο νησί, η σταρ του Χόλιγουντ δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, αυτή τη φορά με πιο… μουσική διάθεση!

Με μια κιθάρα στα χέρια, η 47χρονη ηθοποιός αυτοσχεδίασε ένα τραγούδι εμπνευσμένο από τις ελληνικές της διακοπές, κάνοντας αναφορές σε ταβέρνες, φέτα, ροζέ κρασί και βόλτες με το σκάφος.

«Τόσο πολύ φαγητό στις ταβέρνες, δουλεύω για το γεύμα μου κάθε νύχτα και μέρα, ίσως πιω λίγο ροζέ, έχω λίγη φέτα και θα κάνω μια βόλτα με φουσκωτό σήμερα» την ακούμε στο βίντεο να τραγουδά εμφανώς ευδιάθετη, περιγράφοντας με χιούμορ το πρόγραμμά της στο νησί.

@thekatehudson

New summer song 🇬🇷

♬ original sound – Kate Hudson

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Κέιτ Χάντσον επιλέγει τη χώρα μας για τις καλοκαιρινές της διακοπές, με τη Σκιάθο να αποτελεί αγαπημένο προορισμό της, διαθέτοντας μάλιστα πολυτελή βίλα στην περιοχή Αχλαδιάς.

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