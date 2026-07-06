Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα αποφοίτησε από το σχολείο – Η συγκινητική ανάρτηση και η αναφορά στη μητέρα της

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Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, η κόρη της, που απέκτησε μαζί με τον Τραϊανό Δέλλα, αποφοίτησε από το σχολείο.
Η Βικτώρια Δέλλα αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή στιγμή για τη ζωή της με μια ανάρτηση στα social media, όπου μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της από την ημέρα της αποφοίτησής της. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τόσο στη μητέρα της, όσο και στον πατέρα της, ενώ δημοσίευσε και κοινές φωτογραφίες με τον Τραϊανό Δέλλα.
Στην ανάρτησή της η νεαρή κοπέλα περιέγραψε πως, παρά τη φυσική απουσία της μητέρας της, ένιωθε σα να βρίσκεται δίπλα της τη στιγμή της αποφοίτησης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι την έκανε περήφανη. Παράλληλα, σημείωσε ότι όλα όσα της είχε διδάξει η Γωγώ Μαστροκώστα παραμένουν ζωντανά μέσα της και την ακολουθούν σε κάθε της βήμα.
Αναφερόμενη στον πατέρα της, η Βικτώρια Δέλλα προχώρησε σε δημόσιο «ευχαριστώ», χαρακτηρίζοντάς τον στήριγμά της σε μια δύσκολη περίοδο, ενώ τόνισε ότι η παρουσία του λειτουργεί ως ανάχωμα στον πόνο της απώλειας.
Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: Το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου. Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του και ένα κομμάτι από εσένα».
Στη συνέχεια, απευθυνόμενη στον πατέρα της, υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του στη ζωή της, ειδικά μετά την απώλεια της μητέρας της. «Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου. Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», κατέληξε.
Η Βικτώρια Δέλλα μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο από την τελετή αποφοίτησης, στο οποίο εμφανίζεται να αγκαλιάζει τρυφερά τον πατέρα της, ενώ εκείνος της προσφέρει μια ανθοδέσμη. Σε αυτό το στιγμιότυπο, έγραψε: «Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ».
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