Η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα και του Τραϊανού Δέλλα αποφοίτησε από το σχολείο – Η συγκινητική ανάρτηση και η αναφορά στη μητέρα της

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, η κόρη της, που απέκτησε μαζί με τον Τραϊανό Δέλλα, αποφοίτησε από το σχολείο.

Η Βικτώρια Δέλλα αναφέρθηκε στη σημαντική αυτή στιγμή για τη ζωή της με μια ανάρτηση στα social media, όπου μοιράστηκε τις σκέψεις και τα συναισθήματά της από την ημέρα της αποφοίτησής της. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε με έντονη συναισθηματική φόρτιση τόσο στη μητέρα της, όσο και στον πατέρα της, ενώ δημοσίευσε και κοινές φωτογραφίες με τον Τραϊανό Δέλλα.

Η συγκινητική ανάρτηση της Βικτώριας Δέλλα

Στην ανάρτησή της η νεαρή κοπέλα περιέγραψε πως, παρά τη φυσική απουσία της μητέρας της, ένιωθε σα να βρίσκεται δίπλα της τη στιγμή της αποφοίτησης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι την έκανε περήφανη. Παράλληλα, σημείωσε ότι όλα όσα της είχε διδάξει η Γωγώ Μαστροκώστα παραμένουν ζωντανά μέσα της και την ακολουθούν σε κάθε της βήμα.

Αναφερόμενη στον πατέρα της, η Βικτώρια Δέλλα προχώρησε σε δημόσιο «ευχαριστώ», χαρακτηρίζοντάς τον στήριγμά της σε μια δύσκολη περίοδο, ενώ τόνισε ότι η παρουσία του λειτουργεί ως ανάχωμα στον πόνο της απώλειας.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της: «Στην αποφοίτησή μου, οι δύο πιο σημαντικοί άνθρωποι της ζωής μου ήταν μαζί μου: Το αστέρι μου και ο μπαμπάς μου. Μαμά μου, μπορεί να μη σε κρατούσα από το χέρι εκείνη τη στιγμή, όμως σε ένιωθα δίπλα μου. Η αγάπη σου, όσα μου έμαθες και όσα μου χάρισες με ακολουθούν κάθε μέρα. Μου λείπεις όσο τίποτα και θα μου λείπεις για πάντα. Ελπίζω να ήσουν περήφανη για μένα, γιατί κάθε μου βήμα έχει μέσα του και ένα κομμάτι από εσένα».

Στη συνέχεια, απευθυνόμενη στον πατέρα της, υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι η παρουσία του στη ζωή της, ειδικά μετά την απώλεια της μητέρας της. «Μπαμπά, η απώλειά της θα είναι πάντα ένα κομμάτι της ζωής μας, αλλά το να σε έχω δίπλα μου κάνει αυτό το βάρος λίγο πιο εύκολο να το κουβαλάω. Σε ευχαριστώ που είσαι πάντα ο ήρωάς μου και το μεγαλύτερό μου στήριγμά μου. Πόσο τυχερή είμαι που γνώρισα την πιο αγνή αγάπη και από τους δυο σας, ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Σας αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να περιγράψουν οι λέξεις», κατέληξε.

Η Βικτώρια Δέλλα μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο από την τελετή αποφοίτησης, στο οποίο εμφανίζεται να αγκαλιάζει τρυφερά τον πατέρα της, ενώ εκείνος της προσφέρει μια ανθοδέσμη. Σε αυτό το στιγμιότυπο, έγραψε: «Σε ευχαριστώ για όλα μπαμπά. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που είσαι και για τον άνθρωπο που με έχεις κάνει με την αγάπη και την υποστήριξή σου. Σε αγαπώ τόσο πολύ».

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