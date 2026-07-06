Η FIFA περνά σε νέο επίπεδο, oλοκληρώθηκε το σκάνδαλο: Απέρριψε την έφεση του Βελγίου, παίζει ο Μπαλογκάν – Tο παρασκήνιο της μεθόδευσης Τραμπ

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Το επόμενο… επεισόδιο στο σίριαλ που έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να «σβήσει» την ποινή του Φολάριν Μπαλογκάν, μετά την αποβολή του στον αγώνα των «32» του Μουντιάλ 2026, δίνοντάς του την ευκαιρία να αγωνιστεί στο ματς των «16» με το Βέλγιο, διαδραματίστηκε στην αίθουσα της επιτροπής εφέσεων της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Η έφεση που άσκησε η Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ζητώντας να ισχύει η ποινή του Αμερικανού επιθετικού απορρίφθηκε απ’ την επιτροπή εφέσεων ως «απαράδεκτη», με την επισήμανση πως «…το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο στη διαδικασία και, ως εκ τούτου, δεν έχει έννομο συμφέρον να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης».

Μετά την παραπάνω εξέλιξη ο Μπαλογκάν θα δώσει κανονικά το «παρών» στην αναμέτρηση με τους «κόκκινους διαβόλους» για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 03:00 της Τρίτης (7/7).

Η βελγική ομοσπονδία γνωστοποίησε πως δεν έχει πάρει ακόμη στα χέρια της καμία επίσημη ενημέρωση για το σκεπτικό της απόφασης, ενώ προανήγγειλαν πως εάν αγωνιστεί ο Μπάλογκαν μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προετοιμάζοντας νομική «αντεπίθεση»..

Αναλυτικά η ανακοίνωση της RBFA:

«Η Βασιλική Βελγική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (RBFA) έλαβε την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της FIFA, υπογεγραμμένη από το μέλος της κ. Salman Al-Ansari, σύμφωνα με την οποία η προσφυγή της RBFA κρίνεται απαράδεκτη και επιβεβαιώνεται η προηγούμενη απόφαση που επιτρέπει στον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών, Φόλαριν Μπάλογκαν, να αγωνιστεί.

Μέχρι σήμερα, η RBFA δεν έχει λάβει το σκεπτικό της συγκεκριμένης απόφασης, ούτε τις πληροφορίες που ζητά από την έναρξη της διαδικασίας, δηλαδή αντίγραφο της απόφασης και της αιτιολογίας που κρίνει τον ποδοσφαιριστή επιλέξιμο, καθώς και την έκθεση του διαιτητή.

Η μη παροχή των παραπάνω συνιστά παραβίαση των κανονισμών της FIFA. Η RBFA ενημέρωσε την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των Ηνωμένων Πολιτειών (US Soccer) ότι αμφισβητεί την επιλεξιμότητα του ποδοσφαιριστή, σε περίπτωση που το όνομά του συμπεριληφθεί στο φύλλο αγώνα. Ως εκ τούτου, η RBFA διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης».

«Quo vadis, FIFA;»

Ενώ η UEFA εκφράζει ουσιαστικά τη θέση της βελγικής ομοσπονδίας, η οποία ήδη από την Κυριακή (5/7) έκανε λόγο για ασυνέπεια της FIFA σε σχέση με τις ίδιες τις οδηγίες της και τη Δευτέρα (6/7) ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει, άλλοι ποδοσφαιρικοί παράγοντες καταγγέλλουν ανοιχτά παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς τη FIFA.

«Δεν έχει νόημα να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή η απόφαση έχει ξεκάθαρη πολιτική οσμή (…) Πρόκειται αντικειμενικά για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο προηγούμενο», δήλωσε ο νέος πρόεδρος της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Τζιοβάνι Μαλάγκο, στον ραδιοφωνικό σταθμό Rai Radio 1.

Ο προκάτοχος του Ινφαντίνο στην προεδρία της FIFA, ο Ελβετός Σεπ Μπλάτερ, υπενθύμισε από την πλευρά του ότι «οι κόκκινες κάρτες δεν ακυρώνονται με πολιτικά τηλεφωνήματα». «Αν ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παρεμβαίνει προς τον πρόεδρο της FIFA — και ένας ποδοσφαιριστής ξαφνικά απαλλάσσεται πριν από έναν νοκ άουτ αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου — τότε το ερώτημα είναι αναπόφευκτο: Quo vadis (Πού βαδίζεις), FIFA;», έγραψε στο Χ.

Όσο για τον Μισέλ Πλατινί, η αντίδρασή του συνοψίστηκε σε μία λέξη: «Ντροπή», δήλωσε στο AFP ο πρώην πρόεδρος της UEFA, ο οποίος ήδη από τον Ιανουάριο κατηγορούσε τον Τζιάνι Ινφαντίνο ότι «έχει μετατραπεί σε αυταρχικό ηγέτη μετά την πανδημία» της Covid-19.

«Ένα σημείο καμπής»

Για τους παρατηρητές, η FIFA πράγματι περνά σε ένα νέο επίπεδο, παρεμβαίνοντας άμεσα στην αθλητική ισορροπία δυνάμεων και απειλώντας την ίδια την ακεραιότητα του τουρνουά. Ωστόσο, η διακριτική της διαχείριση υπό πολιτική επιρροή κάθε άλλο παρά καινούργιο φαινόμενο αποτελεί.

«Η συνέπεια της FIFA είναι ότι λειτουργεί με βάση τη βούληση του ισχυρού. Αυτή είναι η έκφραση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί. Σοκαριζόμαστε, αλλά πλέον δεν μπορούμε να εκπλησσόμαστε», σχολίασε στο AFP άνθρωπος που γνωρίζει καλά τους διεθνείς ποδοσφαιρικούς θεσμούς.

Κατά την κλήρωση του Μουντιάλ, τον περασμένο Δεκέμβριο, η απονομή στον Ντόναλντ Τραμπ ενός «Βραβείου Ειρήνης της FIFA», που επινοήθηκε ειδικά για την περίσταση, είχε προκαλέσει δυσπιστία και ειρωνικά σχόλια στους διαδρόμους της διοργάνωσης. Ωστόσο, ανάμεσα στις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA, μόνο η νορβηγική ομοσπονδία ζήτησε εξηγήσεις.

«Όλοι συμβιβάζονται, υπολογίζοντας για τον εαυτό τους τη σχέση οφέλους και κινδύνου από το ενδεχόμενο να συγκρουστούν με τη FIFA», συνεχίζει η ίδια πηγή. Και καθώς τα ποσά που διανέμονται στις ομοσπονδίες αυξάνονται διαρκώς, ο υπολογισμός γίνεται εύκολα.

Μόνο που η προσέγγιση με τον Ντόναλντ Τραμπ ξεπερνά τις συνηθισμένες κινήσεις κολακείας προς τη διοργανώτρια χώρα, όπως είχε ήδη φανεί το 2017, όταν ο Τζιάνι Ινφαντίνο επιχείρησε να διατηρήσει τον Ρώσο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Βιτάλι Μούτκο στο Συμβούλιο της FIFA, παρά την αντίθεση της ίδιας της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Η υπόθεση Μπάλογκαν, εκτιμά ο ειδικός στη γεωπολιτική του αθλητισμού Σάιμον Τσάντγουικ, είναι «απόλυτα συνεπής με την τραμπική αντίληψη», η οποία αντικαθιστά τους κανόνες με «συμφωνίες» βασισμένες στον συσχετισμό ισχύος.

Το να θεωρήσει κανείς το Μουντιάλ του 2026 «μια προσωρινή παρέκκλιση», ανάμεσα στις διακοπές για δροσιά και στη διαιτησία δύο μέτρων και δύο σταθμών, «θα ήταν αφελές», καταλήγει ο ίδιος: «Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελεί σημείο καμπής».

Η εκστρατεία του Λευκού Οίκου

Η απόφαση της FIFA να άρει την ποινή αποκλεισμού μίας αγωνιστικής του επιθετικού των ΗΠΑ, Φολαρίν Μπαλογκάν, ήρθε έπειτα από άμεση κινητοποίηση της κυβέρνησης Τραμπ και προσωπική παρέμβαση του ίδιου του Αμερικανού προέδρου.

Λίγες ώρες μετά την πρώτη νίκη των ΗΠΑ σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια, την περασμένη Τετάρτη, το κλίμα στον Λευκό Οίκο κάθε άλλο παρά πανηγυρικό ήταν.

Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνιας, επισκιάστηκε από την αμφιλεγόμενη κόκκινη κάρτα στον πρώτο σκόρερ των Αμερικανών στη διοργάνωση, Φολαρίν Μπαλογκάν, γεγονός που σήμαινε ότι θα έχανε αυτομάτως τον επόμενο αγώνα.

Τότε ήταν που κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ κατέστρωσαν ένα σχέδιο που θα έμενε στην ιστορία ως ένα από τα πιο τολμηρά στα 96 χρόνια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Δεν τους απασχόλησε ούτε ότι η FIFA υπερασπίζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα τον ρόλο της ως της μοναδικής αρμόδιας αρχής για όσα συμβαίνουν εντός αγωνιστικού χώρου, ούτε ότι παραδοσιακά επιβάλλει βαριές κυρώσεις σε περιπτώσεις πολιτικών παρεμβάσεων. Ο Λευκός Οίκος ήταν αποφασισμένος να μετατρέψει μια διαιτητική απόφαση σε ζήτημα κρατικής παρέμβασης και να επιδιώξει την ανατροπή της. Και οι αξιωματούχοι γνώριζαν ότι μπορούσαν να υπολογίζουν στον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, τον οποίο ο Τραμπ είχε αποκαλέσει κάποτε «τον βασιλιά του ποδοσφαίρου».

Για τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και τον Άντριου Τζουλιάνι, επικεφαλής της ειδικής ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου για το Παγκόσμιο Κύπελλο και γιο του Ρούντι Τζουλιάνι, η οριακή αυτή διαιτητική απόφαση συνιστούσε κατάφωρη αδικία που απαιτούσε παρέμβαση από το ανώτατο επίπεδο.

Όλο το παρασκήνιο

Από το ίδιο κιόλας βράδυ, σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Λάτνικ και ο Τζουλιάνι είχαν αλλεπάλληλες τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Τραμπ, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση. Υποστήριζαν ότι η τιμωρία δεν ήταν απλώς άδικη, αλλά έθετε σε κίνδυνο τις πιθανότητες πρόκρισης των ΗΠΑ στον προημιτελικό, ενόψει του αγώνα με το Βέλγιο στο Σιάτλ.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάθεση του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και θεωρεί την επιτυχία της διοργάνωσης προσωπικό του στοίχημα, δεν ήθελε η αποβολή να επισκιάσει το τουρνουά. Έτσι, έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να βρουν τρόπο να αρθεί η τιμωρία. Ο Λάτνικ, ο Τζουλιάνι και άλλα κυβερνητικά στελέχη άρχισαν να συγκροτούν ομάδα γνωστών νομικών, προσκείμενων στον Τραμπ, προκειμένου να αμφισβητήσουν την απόφαση. Μεταξύ άλλων, εξέτασαν το ενδεχόμενο να προσβάλουν τη χρήση του slow motion από τη FIFA για να κριθεί αν το πάτημα του αστραγάλου αντιπάλου από τον Μπαλογκούν συνιστούσε παράβαση για κόκκινη κάρτα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κυβερνητικοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν πολύ γρήγορα και την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία των ΗΠΑ για το σχέδιό τους.

Το τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο

Το επόμενο 24ωρο, ενώ η ομοσπονδία δήλωνε δημόσια ότι δεν υπήρχε δυνατότητα έφεσης —και δεν διέθετε προφανή αντικαταστάτη του Μπαλογκάν στο ρόστερ— ο Τραμπ σήκωσε το τηλέφωνο και επικοινώνησε με τον μοναδικό άνθρωπο που πίστευε ότι μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση.

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ηγείται της FIFA από το 2016 και διατηρεί στενή σχέση με τον Τραμπ σχεδόν από τότε. Έχει επισκεφθεί επανειλημμένα το Οβάλ Γραφείο, ενώ έχει εμφανιστεί δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο σε εκδηλώσεις, από αγώνα του UFC στο Μαϊάμι μέχρι τη σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο. Κατά τη συνομιλία τους, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ινφαντίνο να επανεξετάσει την αποβολή του Μπαλογκούν.

Ο πρόεδρος της FIFA συμφώνησε να εξετάσει την υπόθεση, χωρίς όμως να δεσμευτεί ότι θα ανατρέψει την απόφαση.

Λίγες ημέρες αργότερα, όταν οι δύο άνδρες επικοινώνησαν εκ νέου, ο Ινφαντίνο ενημέρωσε τον Τραμπ ότι η ποινή είχε αρθεί, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η FIFA επικαλέστηκε μια ελάχιστα γνωστή διάταξη, το άρθρο 27, η οποία επιτρέπει στην Πειθαρχική Επιτροπή να ασκεί διακριτική ευχέρεια κατά την επανεξέταση κυρώσεων.

«Ευχαριστώ τη FIFA που έκανε το σωστό και διόρθωσε μια μεγάλη αδικία!», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το απόγευμα της Κυριακής.

Αντιδράσεις

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις διεθνώς. Πολλοί φίλαθλοι κατηγόρησαν τον Αμερικανό πρόεδρο ότι άσκησε πολιτική πίεση σε μια αμιγώς αθλητική υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό τραυμάτισε την αξιοπιστία και την ακεραιότητα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η FIFA αρνήθηκε να σχολιάσει την επιρροή του Λευκού Οίκου, επιμένοντας ότι η Πειθαρχική της Επιτροπή λειτουργεί ανεξάρτητα. Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Βελγίου δήλωσε «έκπληκτη» από την ανατροπή της απόφασης και ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις διαθέσιμες επιλογές της. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της ομάδας, Ρούντι Γκαρσία, αναρωτήθηκε αν όλη η υπόθεση ήταν μια πρωταπριλιάτικη φάρσα… τον Ιούλιο. Από την πλευρά του, ο προπονητής της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν, χαρακτήρισε την εξέλιξη «μια πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ κακή απόφαση που θα βλάψει το Παγκόσμιο Κύπελλο».

«Λυπάμαι ακόμη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Σόλμπακεν. «Γιατί, αν κατακτήσουν το τρόπαιο, αυτή η ιστορία θα τις ακολουθεί για πάντα.»

Σε δύσκολη θέση βρέθηκε ακόμη και ο ομοσπονδιακός τεχνικός των ΗΠΑ, Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Μετά την αποβολή του Μπαλογκούν, στο 64ο λεπτό της νίκης με 2-0 επί της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, είχε υποστηρίξει ότι «δεν ήταν ποτέ κόκκινη κάρτα». Οι Αμερικανοί αναγκάστηκαν να ολοκληρώσουν το παιχνίδι με δέκα παίκτες, κάτι που, όπως είπε, αποτελούσε ήδη επαρκή τιμωρία. Ωστόσο, απέφυγε να σχολιάσει αν ήταν θεμιτό να παρέμβει στην υπόθεση ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Στο τέλος της ημέρας, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε τα θύματα», δήλωσε ο Ποτσετίνο στα ισπανικά. «Αλλά δεν είμαστε και οι κακοί της υπόθεσης».

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