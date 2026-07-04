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04.07.2026 12:39

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

04.07.2026 12:39
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Για το τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν και για τις αλλαγές που έρχονται τη νέα στην πρωινή ζώνη μίλησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» του OPEN.

Η παρουσιάστρια του ALPHA αναφέρθηκε στην αποχώρηση της Φαίης Σκορδά, στο τέλος του Breakfast@Star αλλά και στη Ζήνα Κουτσελίνη.

«Δεν με αφήνει αδιάφορη αυτό που έγινε με τη Φαίη και το Breakfast@Star και θεωρώ ότι κανέναν μας δεν πρέπει να αφήνει αδιάφορο, όταν κάτι συμβαίνει. Μοιραία, αργά ή γρήγορα επηρεάζει και τους υπόλοιπους», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Ωστόσο, θα πω για τη Φαίη, που την αγαπάω πάρα πολύ, ότι είμαι σίγουρη ότι θα βρει το δρόμο της. Το ίδιο εύχομαι και για τους συνεργάτες της. Και από κει και πέρα και για τον Ετεοκλή και την Ελένη και όλη τους την ομάδα εύχομαι να πάνε όλα καλά», πρόσθεσε.

«Κάτσε να δούμε τι θα γίνει τη νέα σεζόν»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ρωτήθηκε και για το αν υπάρχει πιθανότητα να τη δούμε σε κάτι επιπλέον τηλεοπτικά, πέρα από το Happy Day, τη νέα χρονιά.

«Κάτσε να δούμε τι θα γίνει τη νέα σεζόν, πόσα θα γίνουν, πόσα καινούρια, πόσα διαφορετικά και καλή θέληση και σκέψη υπάρχει», απάντησε κρατώντας κρυφά τα χαρτιά της.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε ιδιαίτερα αναφορά και στη Ζήνα Κουτσελίνη, που αναμένεται να μετακινηθεί στην πρωινή ζώνη.

«Η πρωινή ζώνη του χρόνου θα είναι διαφορετική. Ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι κάπου απέναντί μας αποτελεί, ξέρεις, ένα ιντριγκαδόρικο σχέδιο. Της εύχομαι κάθε επιτυχία. Και νομίζω ότι θα ‘ναι μια ευκαιρία για ανανέωση και για τη Ζήνα», κατέληξε.

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