Μεξικό: Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της Ροξάνα Γκουσμάν – Σοκάρει το βίντεο της απαγωγής της δημοσιογράφου

Η δημοσιογράφος Ροξάνα Γκουσμάν, διευθύντρια τοπικού μέσου ενημέρωσης, η οποία είχε απαχθεί τη 2η Ιουνίου από ενόπλους, ενώ βρισκόταν μέσα στο σπίτι της, επαληθεύτηκε πως είναι νεκρή, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή η εισαγγελία της πολιτείας Βερακρούς (ανατολικό Μεξικό).

Ιατροδικαστικές εξετάσεις οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τα ανθρώπινα υπολείμματα που εντοπίστηκαν σε ακίνητο ανήκαν «στη δημοσιογράφο», εξήγησε η εισαγγελία της πολιτείας -από την οποία αφαιρέθηκε η ευθύνη για την έρευνα, που διενεργήθηκε από την εθνική εισαγγελία, μετά τον σάλο που προκάλεσε η υπόθεση της απαγωγής.

Τουλάχιστον δυο άνδρες, που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα, απήγαγαν τη Ροξάνα Γκουσμάν εισβάλλοντας στο σπίτι της υπό το φως της ημέρας, όπως καταγράφτηκε σε βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων, που γνώρισε ευρεία διάδοση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης στο Μεξικό.

Las autoridades mexicanas informaron el viernes que encontraron el cuerpo de una periodista secuestrada por dos hombres armados a principios de junio.



El secuestro de Roxana Guzmán en su casa quedó registrado en un espeluznante video. Sus restos fueron hallados hace días en una… pic.twitter.com/pU3tVvh9ej — Telemetro Reporta (@TReporta) July 3, 2026

Στο βίντεο, ο ένας από τους δυο άνδρες προσπαθεί να παραβιάσει την πόρτα του σπιτιού της δημοσιογράφου χτυπώντας τη με σφυρί, κατόπιν οπλισμένος συνεργός του την ανοίγει κλωτσώντας τη και εισβάλλει με προτεταμένο τουφέκι εφόδου.

Στο σημείο αυτό, το βίντεο τερματίζεται.

«Αφού τη δολοφόνησαν, κομμάτιασαν τη σορό της»

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, αφού δολοφόνησαν τη Ροξάνα Γκουσμάν, οι δράστες προσπάθησαν να διαλύσουν το πτώμα της, κομματιάζοντάς το και τοποθετώντας το μέσα σε δοχεία με καύσιμο. Οι αρχές βρήκαν οστικά υπολείμματα ερευνώντας ακίνητο.

«Ιατροδικαστικές εξετάσεις ολοκλήρωσαν τη διαδικασία αναγνώρισης και επιβεβαίωσαν με επιστημονικό τρόπο ότι τα υπολείμματα που ανακτήθηκαν κατά την έρευνα ανήκαν στη δημοσιογράφο», εξήγησε η εισαγγελία.

Η έρευνα οδήγησε στις συλλήψεις οκτώ προσώπων που διώκονται για ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις, ανάμεσά τους τέσσερις «πρώην δημοτικούς αστυνομικούς», που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για «παροχή πόρων, τροφής και επιμελητειακής υποστήριξης στις επιχειρήσεις της εγκληματικής οργάνωσης» η οποία απήγαγε και σκότωσε τη δημοσιογράφο, πάντα σύμφωνα με την εισαγγελία.

Η Ροξάνα Γκουσμάν διηύθυνε ψηφιακή ειδησεογραφική ιστοσελίδα, που ονομάζεται Pulso Informativo del Sureste.

Το γραφείο του ειδικού εισηγητή για την ελευθερία της έκφρασης της Διαμερικανικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ) καταδίκασε το έγκλημα μέσω X, καλώντας τις αρχές «να συνεχίσουν την έρευνα» για την υπόθεση της απαγωγής και της δολοφονίας.

«Ανικανότητα των Αρχών να προστατεύσουν τον Τύπο»

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF) καταδίκασε με τη σειρά της τη δολοφονία, η οποία κατ’ αυτήν έδειξε «την ανικανότητα των αρχών να προστατεύσουν τον Τύπο» στη χώρα.

Η πολιτεία Βερακρούς είναι ανάμεσα στις πολιτείες του Μεξικού όπου καταγράφονται τα περισσότερα εγκλήματα εναντίον δημοσιογράφων. Ελεύθερος ρεπόρτερ, ο Λουίς Άνχελ Λόπες Βαλδές, δολοφονήθηκε επίσης τον περασμένο μήνα, ενώ βρισκόταν μέσα σε ταξί. Και αυτό παρότι του παρεχόταν προστασία από τις αρχές, επειδή δεχόταν απειλές λόγω της δημοσιογραφικής δουλειάς του.

Η Ροξάνα Γκουσμάν είναι η τρίτη δημοσιογράφος που δολοφονήθηκε στη Βερακρούς την τρέχουσα χρονιά. Τον Ιανουάριο, ο Κάρλος Κάστρο έπεφτε νεκρός από σφαίρες μέσα σε εστιατόριο.

Σύμφωνα με τη ΜΚΟ Άρθρο 19, τουλάχιστον δέκα δημοσιογράφοι έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό αφότου ανέλαβε την εξουσία η πρόεδρος της αριστεράς Κλαούδια Σέινμπαουμ, τον Οκτώβριο του 2024, γεγονός που υπογραμμίζει τη φήμη του Μεξικού ως μιας από τις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για τους εργαζόμενους σε μέσα ενημέρωσης πέραν των εμπόλεμων ζωνών.

Κατά τους αριθμούς της RSF, το 2025 σκοτώθηκαν 9 δημοσιογράφοι. Από το 1994, η οργάνωση μετρά τουλάχιστον 150 δολοφονίες επαγγελματιών των ΜΜΕ.

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