Το ελληνικό χωριό των… πολύτεκνων: Το 70% των ζευγαριών έχει τρία ή περισσότερα παιδιά

Takeaways by to pontiki AI Η Χρυσομηλιά του Δήμου Μετεώρων αποτελεί εξαίρεση στη δημογραφική συρρίκνωση, καθώς διατηρεί ζωντανό πληθυσμό με πολυπληθείς οικογένειες που επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους.

Το 70% των ζευγαριών του χωριού είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα, συνεχίζοντας μια παράδοση που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στους κατοίκους.

Η τοπική οικονομία στηρίζεται στη γεωργία, την κτηνοτροφία, τη μελισσοκομία και τις εποχιακές εργασίες, ενώ το χωριό διαθέτει σχολικές δομές και ιατρείο.

Ο Δήμος Μετεώρων υλοποιεί παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του σχολείου, του ιατρείου και του γηπέδου της περιοχής.

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Την ώρα που το δημογραφικό και η συρρίκνωση του μαθητικού πληθυσμού δοκιμάζουν πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, ένα χωριό του Δήμου Μετεώρων πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα.

Η Χρυσομηλιά αποτελεί μια εντυπωσιακή εξαίρεση στη δημογραφική εικόνα που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο μέρος της Θεσσαλίας και της χώρας.

Στο χωριό των περίπου 500 μόνιμων κατοίκων, οι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες αποτελούν την πλειονότητα, με τα νέα ζευγάρια να επιλέγουν να παραμείνουν στον τόπο τους αντί να μετακινηθούν σε μεγάλα αστικά κέντρα ή στο εξωτερικό.

«Το 70% των ζευγαριών στο χωριό μας είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα», αναφέρει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Χρυσομηλιάς, Νίκος Στεφόπουλος.

Μια παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά

Σύμφωνα με τον κ. Στεφόπουλο, ελάχιστα ζευγάρια στη Χρυσομηλιά έχουν δύο παιδιά. Οι πολυμελείς οικογένειες αποτελούν ουσιαστικά παράδοση για το χωριό, καθώς οι νεότερες γενιές συνεχίζουν τη συνήθεια των παππούδων τους.

Παράλληλα, τα νέα παιδιά εμφανίζονται απρόθυμα να εγκαταλείψουν τον τόπο τους για τις μεγάλες πόλεις.

Η Χρυσομηλιά διαθέτει δημοτικό σχολείο και βρεφονηπιακό σταθμό, ενώ η καθημερινότητα παραμένει ιδιαίτερα ζωντανή. Ταβέρνες και καφενεία γεμίζουν τα βράδια με νέους ανθρώπους, οι οποίοι εργάζονται σε διαφορετικές δραστηριότητες και επιλέγουν να παραμένουν στο χωριό.

Στα 900 μέτρα, στις πλαγιές της Πίνδου

Η Χρυσομηλιά βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα, σε υψόμετρο 900 μέτρων, στις βόρειες υπώρειες της Νεράιδας, και θεωρείται ένα από τα πιο ζωντανά χωριά της ευρύτερης περιοχής της Πίνδου.

Η ονομασία της, σύμφωνα με τους κατοίκους, συνδέεται με μια τοπική ποικιλία μήλων, τα «σκιούπια», γνωστά και ως «χρυσά μήλα».

Στο δάσος γύρω από το χωριό κυριαρχούν σήμερα κέδροι, έλατα και καστανιές.

Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με:

τη γεωργία,

την κτηνοτροφία,

τη μελισσοκομία,

εποχιακές εργασίες στα δάση.

Τους καλοκαιρινούς μήνες ο πληθυσμός αυξάνεται σημαντικά.

Από την καταστροφή του 1943 μέχρι σήμερα

Παρότι η Χρυσομηλιά κάηκε από τους Γερμανούς το 1943, στο χωριό διατηρούνται αρκετά πέτρινα σπίτια και εκκλησίες, καθώς και το μοναστήρι των Ταξιαρχών και οι γέφυρες στην Κουκουράβα και το Ρούντζι.

Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς αποτελεί και το πανηγύρι του Δεκαπενταύγουστου, με γλέντι, χορό και τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.

Παρεμβάσεις σε σχολείο, ιατρείο και γήπεδο

Ο δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, χαρακτηρίζει τη Χρυσομηλιά «ξεχωριστό παράδειγμα ζωντανού χωριού που κρατά τους ανθρώπους του και κυρίως τις νέες οικογένειες».

Όπως αναφέρει, σε συνεργασία με την 5η Υγειονομική Περιφέρεια αναβαθμίστηκε το Περιφερειακό Ιατρείο, ενώ εξασφαλίστηκαν 600.000 ευρώ από το υπουργείο Αθλητισμού για την αναβάθμιση του γηπέδου, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο μέσα στο 2027.

Παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί επίσης στο Δημοτικό Σχολείο και στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, ενώ ο Δήμος πραγματοποιεί καθαρισμούς και βελτιώσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο για τη στήριξη των κτηνοτρόφων.

Η Χρυσομηλιά είχε ακόμη βραβευτεί με το Βραβείο «Ευπρέπειας 2024» από τον Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος.

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