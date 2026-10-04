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04.10.2026 00:55

Πεζεσκιάν για μέτρα κατά των κυρώσεων: «Δεν επιτρέψαμε να επιτευχθούν οι στόχοι του εχθρού»

04.10.2026 00:55
pezeskian
AP

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Νέα μέτρα για τη διαχείριση των οικονομικών πιέσεων που αντιμετωπίζει το Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει υιοθετήσει η κυβέρνηση της χώρας ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν,εν μέσω αυστηρότερων κυρώσεων.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Ιρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι στόχος των αντιπάλων της χώρας τους τελευταίους μήνες ήταν να πλήξουν τις ζωτικής σημασίας οικονομικές λειτουργίες της, ασκώντας πίεση στον ιρανικό λαό.

«Δεν επιτρέψαμε να επιτευχθούν οι στόχοι του εχθρού»

«Το σχέδιο του εχθρού τους τελευταίους μήνες ήταν να αποκόψει τις ζωτικές αρτηρίες της χώρας με στόχο την άσκηση πίεσης στον ευγενή λαό του Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν.

Όπως σημείωσε, οι οικονομικές πιέσεις έχουν ενταθεί, ωστόσο η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα μέτρα που έλαβε απέτρεψαν την επίτευξη των στόχων των αντιπάλων της χώρας.

«Η οικονομική πίεση έχει ενταθεί, αλλά με τη χάρη του Θεού, με τη συνοδεία του λαού και τα μέτρα που έλαβαν οι συνάδελφοί μας στην κυβέρνηση, δεν επιτρέψαμε να υλοποιηθούν οι στόχοι του εχθρού στον οικονομικό πόλεμο», πρόσθεσε ο Ιρανός πρόεδρος.

Ο Πεζεσκιάν έκανε, παράλληλα, λόγο για μια «νέα ρύθμιση για τη διαχείριση αυτών των ειδικών συνθηκών», χωρίς να παραθέσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των μέτρων.

Axios: Ο Ρούμπιο «έδιωξε» τον Αραγτσί από τη Νέα Υόρκη μετά το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις

Ο Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε από την ιρανική αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει άμεσα τις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Αυτό αναφέρει το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ενημέρωσε ότι η αμερικανική αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη, κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, ενημέρωσε την ιρανική αποστολή ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, έπρεπε να αποχωρήσουν άμεσα από τη Νέα Υόρκη.

Ο ίδιος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο Ρούμπιο ζήτησε την αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας επειδή είχε υπερβεί το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα παραμονής της στις ΗΠΑ. Όπως ανέφερε, οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης είχαν ολοκληρωθεί και, ως εκ τούτου, είχε έρθει η ώρα της αναχώρησης.

Ωστόσο, το Axios επικαλέστηκε και δεύτερη πηγή, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ πράγματι ζήτησαν από την ιρανική αντιπροσωπεία να αποχωρήσει, αλλά ο Αραγτσί είχε ούτως ή άλλως προγραμματίσει να επιστρέψει στην Τεχεράνη το βράδυ της Δευτέρας.

Το Axios χαρακτήρισε την κίνηση του Ρούμπιο «εξαιρετικά ασυνήθιστη διπλωματική επίπληξη», επισημαίνοντας ότι καταδεικνύει το βαθύ έλλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 00:59
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