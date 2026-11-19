Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού, ο οποίος έκλεβε επιβάτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών.

Όπως έγινε γνωστό, μετά την αφαίρεση προσωπικών αντικειμένων, ο 42χρονος χρησιμοποιούσε τις τραπεζικές κάρτες των θυμάτων για να πραγματοποιεί ανέπαφες συναλλαγές.

Η σύλληψή του έγινε το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, λίγο μετά την κλοπή τσάντας επιβάτη, στην οποία υπήρχαν χρήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 42χρονος μετέβαινε τακτικά στο αεροδρόμιο με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, χωρίς να πρόκειται να ταξιδέψει. Εκεί προσέγγιζε επιβάτες-στόχους, προσποιούμενος ότι είχε πρόβλημα όρασης, ώστε να μην προκαλεί υποψίες.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφερνε να αφαιρεί τσάντες με χρηματικά ποσά και αντικείμενα αξίας, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τις τραπεζικές κάρτες που έβρισκε στο εσωτερικό τους για αγορές μέσω ανέπαφων συναλλαγών.

Τα ευρήματα των Αρχών

Κατά την έρευνα σε δωμάτιο ξενοδοχείου όπου διέμενε ο 42χρονος, αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έγγραφα που είχαν αφαιρεθεί από επιβάτες, τραπεζικές κάρτες, αλλά και μεγάλο αριθμό κινητών τηλεφώνων, τάμπλετ, πορτοφολιών, τσαντών, ρολογιών και κοσμημάτων.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος είχε αποφυλακιστεί μόλις τρεις ημέρες πριν από την πρώτη κλοπή, ενώ στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.

Η αστυνομική έρευνα έχει μέχρι στιγμής οδηγήσει στην εξιχνίαση 19 κλοπών και τεσσάρων περιπτώσεων απάτης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με ανέπαφες συναλλαγές μέσω τραπεζικών καρτών που είχαν προηγουμένως κλαπεί.

Σε βάρος του 42χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και απάτη με υπολογιστή κατ’ εξακολούθηση. Μετά τη σύλληψή του, ο 42χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης:

Τραγωδία στην Κερατέα: Νεκροί δύο επιβαίνοντες μοτοσικλέτας που προσέκρουσε σε δέντρο

Γυναικοκτονία στο Θησείο: Δεν γνώριζε τη βία αλλά ούτε την έβλεπε ευτυχισμένη, η «αγάπη» και ο φόβος της εγκατάλειψης – Η μαρτυρία της αδερφής της 61χρονης

Τεταμένο κλίμα έξω από τη δίκη για τα Τέμπη: Κόντρα Νίκου Πλακιά με την Ελένη Βασάρα για τον σύλλογο και τα ασφαλιστικά μέτρα











