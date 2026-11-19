Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα γυναικοκτονία με θύμα μια 61χρονη γυναίκα που ξυλοκοπήθηκε άγρια και έχασε τη ζωή της από στραγγαλισμό από τον 63χρονο σύζυγό της σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Θησείο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Η 61χρονη, που βρέθηκε νεκρή στο σπίτι που ζούσε με τον άνδρα της στο Θησείο, ξυλοκοπήθηκε από τον 63χρονο τα ξημερώματα της Πέμπτης ενώ αφού την σκότωσε, κάλεσε ο ίδιος τις αρχές για να αναφέρει το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του ιατροδικαστή, φέρεται να βρέθηκαν ίχνη στραγγαλισμού, ενώ η γυναίκα είχε και σπασμένα πλευρά και ενώ όταν εντοπίστηκε η σορός της, έφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία, με όλο της το σώμα να είναι μελανιασμένο.

Η αδερφή της γυναίκας συγκλονισμένη από τον θάνατό της δήλωσε ότι δεν περίμενε ο γαμπρός της να φτάσει σε τέτοιο σημείο. Μιλώντας στο Live News, έκανε λόγο για μια γυναίκα που αγαπούσε πολύ τον σύζυγό της και φοβόταν ότι θα τον χάσει.

«Είμαι σοκαρισμένη από αυτό που συνέβη, που έχασα την αδερφή μου. Δεν ξέρω τίποτα, εμείς το μάθαμε μόλις ειδοποίησε η αστυνομία. Μέναμε κοντά, εδώ είχαμε γεννηθεί. Στο Θησείο είχαμε γεννηθεί. Είχε παντρευτεί από πολύ μικρή. Από το 1987 ήταν πολλά χρόνια μαζί με το σύζυγό της. Είχε φύγει με εθελουσία από τον ΟΤΕ που είχε δοθεί και περίμενε να πάρει τη σύνταξή της κανονικά», ανέφερε η αδερφή της 61χρονης.

Και συνέχισε, λέγοντας: «Το 2017 και μετά που είχε πέσει θύμα κάποιας κλοπής που την επηρέασε πάρα πολύ ψυχολογικά. Είχε πάθει κατάθλιψη, είχε κλειστεί στο σπίτι, δεν έβγαινε και είχε χάσει πάρα πολλά κιλά. Ήταν αδύνατη πάντα, αλλά είχε χάσει πάρα πολλά, είχε φτάσει 39 κιλά. Πέρυσι χάσαμε και τη μητέρα μας, έπεσαν όλα μαζί».

Αναφορικά με την σχέση της 61χρονης με τον σύζυγό της, η αδερφή του θύματος εξήγησε: «Φοβόταν μήπως ο άντρας της την αφήσει. Μας έπαιρνε τηλέφωνο και λέει “Πες του μην μ’ αφήσει”. Τον αγαπούσε πάρα πολύ, αλλά ενδείξεις ότι κάτι συνέβαινε μεταξύ τους βίαιο δεν είχαμε. Ευτυχισμένη δε θα την έλεγα. Γιατί εντάξει, μετά από αυτό που της είχε συμβεί δεν μπορώ να το πω ότι ήταν και ευτυχισμένη.

Είχε κλειστεί μέσα στο σπίτι. Κάποιος ψυχίατρος είχε έρθει και της είχε δώσει κάποια χάπια, αλλά δεν ξέρω αν τα έπαιρνε. Εγώ πολλές φορές είχα πει να πάει σε κάποια κλινική να νοσηλευτεί. Δεν ήθελε όμως. Η ίδια δεν ήθελε. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Ήμουν στη δουλειά μου και μας πήραν τηλέφωνο από το αστυνομικό τμήμα ότι να πάμε εκεί με τον πατέρα μου και δε μας είπαν για τον λόγο. Εν τω μεταξύ κάποιος συνάδελφος μου λέει κάτι συνέβη στο Θησείο και μπήκα μέσα στο ίντερνετ και μόλις είδα φωτογραφίες την πολυκατοικία το κατάλαβα.

Η αδερφή μου δε μας είχε πει κάτι, αλλά ήταν και κλεισμένοι και οι δυο τους μεταξύ τους. Δεν μιλούσε πολύ για κάτι. Δεν ήμασταν τσακωμένοι, αλλά δεν είχαμε και επαφές να πάω στο σπίτι της, να ‘ρθει και τέτοια. Ήτανε οι δυο τους. Αλλά δεν είχε δείξει κάποια σημάδια, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν περίμενα ότι θα φτάσει. Ό,τι και να ήταν όμως, σε τέτοιο σημείο δεν θα έπρεπε να φτάσει κανένας. Δηλαδή άμα έχεις κάποια διαφορά, εντάξει, καλό να το λήγεις παρά να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν ξέρω τι να πω.

Σε ερώτηση σχετικά με τον ισχυρισμό του 63χρονου ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα, η αδερφή της 61χρονης είπε «Επιθετική δεν νομίζω ότι ήτανε. Δεν είχα δει κάτι εγώ όσες φορές την είχα δει. Δηλαδή τι μπορεί να είναι επιθετική; Μπορεί να έχει τις φοβίες της, αλλά επιθετική δεν νομίζω ότι ήταν».

Η διάρρηξη του σπιτιού το 2017

Η γυναίκα φέρεται να είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει δυσκολίες μετά τη διάρρηξη του σπιτιού τους το 2017, όταν άγνωστοι αφαίρεσαν δύο χρηματοκιβώτια με κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Όπως αποκάλυψε η αδελφή της γυναίκας, ο σύζυγος ανησυχούσε για την κατάσταση της γυναίκας του και είχε προτείνει ακόμη και να εισαχθεί σε κάποια κλινική, ωστόσο εκείνη αρνούνταν, καθώς φοβόταν ότι θα την εγκαταλείψει: «Το ‘17 που τους έκλεψαν και οι 2 λείπανε στις δουλείες τους. Τους πήραν 2 χρηματοκιβώτια. Εκεί μέσα είχαν και πολλά χρυσαφικά που το θύμα μάζευε και τις άρεσαν. Έπαθε σοκ τότε. Έπαθε κατάθλιψη από τότε. Έφυγε από τη δουλειά με εθελουσία και κλείστηκε στο σπίτι. Ο γαμπρός μου είχε καλέσει ψυχίατρο. Της είχε πει να πάει και σε κάποια κλινική αλλά εκείνη δεν ήθελε. Φοβόταν ότι θα την εγκαταλείψει. Δεν μας είχε πει ποτέ ότι τον φοβάται. Δεν είχαμε ενδείξεις ότι ήταν βίαιος. Πέρυσι χάσαμε και την μάνα μας και έγινε χειρότερα».

Εν τω μεταξύ, γείτονες δήλωσαν στο Live News ότι δεν είχαν αντιληφθεί εντάσεις ή περιστατικά βίας μεταξύ τους.

«Αυτός την αγαπούσε πολύ. Εκείνη ήταν άρρωστη. Ήταν καλή γυναίκα και αρρώστησε. Και ήταν μέσα στο σπίτι σαν φυλακισμένη. Ο άντρας της ήταν πολύ φίλος μου. Τον ρωτούσα τι κάνει η γυναίκα και μου έλεγε καλά», είπε γειτόνισσα του ζευγαριού.

Διαβάστε επίσης: