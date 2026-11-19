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Η Φλόρενς Πιου δήλωσε ότι «ενοχλήθηκε» βλέποντας «χιλιάδες ανθρώπους» να συζητούν την πρόσφατη εμφάνισή της στα Βραβεία Governors και διέψευσε τις εικασίες για φάρμακα απώλειας βάρους και επεμβάσεις προσώπου.

Η ηθοποιός έγραψε στο Instagram πόσο αγχωτικό είναι «να ξυπνάς βλέποντας ανθρώπους να μιλάνε για εσένα και το σώμα σου με τρόπους που ούτε εσύ μπορείς να καταλάβεις».

«Δεν έχω πάρει ποτέ Ozempic. Δεν έχω κάνει ποτέ καμία χειρουργική επέμβαση στο πρόσωπο», έγραψε. «Και μην πείτε ποτέ ότι δεν έφτιαξα μόνη μου τη μύτη μου, πάντα είχα αυτή την όμορφη πίστα σκι. Ακόμα και ως μωρό!»

Πρόσθεσε: «Για πρώτη φορά σε όλη μου την καριέρα, είχα την ευκαιρία να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ, να ξυπνήσω και να γυμναστώ και να τρώω τακτικά και υγιεινά».

Στην εκτενή δήλωσή της, η πρωταγωνίστρια των Oppenheimer, Dune και East of Eden είπε στους ακολούθους της: «Φροντίζω τον εαυτό μου και αυτό είναι κυριολεκτικά όλο».

Η Πιου τόνισε ότι η απώλεια βάρους δεν ήταν ο στόχος της και ότι είχε χάσει «δύο κιλά».

«Το πιο σημαντικό πράγμα για μένα και τον προπονητή μου είναι οι μύες», είπε. «Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να κάνει μια γυναίκα. Να χτίσει μύες και να είναι δυνατή. Τώρα μπορώ να κάνω έξι έλξεις και να σηκώσω 110 κιλά».

«Πράγμα που είμαι σίγουρη ότι για πολλούς από εσάς δεν είναι πολύ… αλλά για μένα;! Είναι τα πάντα.»

Η ηθοποιός είπε ότι από τη στιγμή που μπήκε στον χώρο της υποκριτικής «υπέστη διαπόμπευση για το βάρος της».

Είπε επίσης ότι ήταν «ενοχλημένη» που «οι γυναίκες που τώρα πιστεύουν ότι είμαι κάποια που δεν είμαι».

«Έχω περάσει όλη μου την καριέρα υπερασπιζόμενη και προστατεύοντας σώματα που απλώς μεγαλώνουν με τον τρόπο που μεγαλώνουν».

Η Πιου, η οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ για την ταινία «Μικρές Κυρίες» το 2020 και υποδύθηκε την δολοφόνο της Μαύρης Χήρας, Γελένα Μπέλοβα, στην φετινή ταινία Spider-Man: Brand New Day, έχει στο παρελθόν ταχθεί κατά της κριτικής για την εμφάνιση των γυναικών.

Το 2024, δήλωσε στους Times ότι στόχευε να «αμφισβητήσει τον τρόπο με τον οποίο γινόταν αντιληπτή η εικόνα των γυναικών».

«Κοιτάξτε, δεν έχουν όλες μακριά πόδια. Θυμάμαι να παρακολουθώ τη βιομηχανία και να νιώθω ότι δεν με εκπροσωπούσαν», είπε. «Μου έχουν αρέσει να αντιμετωπίζω με δυσκολία ιδέες που δεν μου αρέσουν».

Μίλησε επίσης για τους λόγους που πιστεύει ότι δέχεται κριτική για την εμφάνισή της.

«Πάντα γνώριζα ότι το να βλέπω μια γυναίκα με αυτοπεποίθηση να είναι ευτυχισμένη στο σώμα της είναι συγκινητικό για πολλούς ανθρώπους και για πολύ καιρό απλώς αποδέχτηκα ότι θα δεχόμουν τέτοια σχόλια», είπε.

«Αλλά τώρα αυτό…; Ζητώ από όλους να είμαστε απλώς προσεκτικοί. Είμαστε αληθινοί άνθρωποι, ζούμε αληθινές ζωές».

Η Πιου δεν είχε ενεργοποιημένα τα σχόλια για την ανάρτησή της, αλλά άρεσε σε διασημότητες όπως η Ashley James, η οποία είναι γνωστή για τις δηλώσεις της σχετικά με τη θετική στάση απέναντι στο σώμα, καθώς και η Carol Vorderman, η Zoe Ball, η συγγραφέας και ηθοποιός Katy Brand και ο γιατρός και παρουσιαστής Amir Khan.

«Παρακαλώ να είστε ευγενικοί»

Η Πιου είπε επίσης ότι είχε μηνύσει αρκετά έντυπα νωρίτερα φέτος, ισχυριζόμενη ότι δημοσίευσαν εικόνες που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και εμφανίζονταν να την δείχνουν να κάνει αισθητικές ενέσεις, οι οποίες παρουσιάστηκαν ως πραγματικές φωτογραφίες.

«Ήμουν… τρομοκρατημένη», έγραψε, ισχυριζόμενη ότι τα άρθρα είχαν βλάψει τη φήμη της.

Η ηθοποιός κατέληξε προτρέποντας τους ακολούθους της να σκεφτούν τη στάση τους απέναντι στην εμφάνιση.

«Καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε σε ένα διαστρεβλωμένο κομμάτι της εικόνας αυτή τη στιγμή, με τα πρότυπα ομορφιάς να αλλάζουν και να γίνονται όλο και πιο δύσκολο να τα παρακολουθούμε», είπε.

«Αλλά σας παρακαλώ να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας και τους άλλους όταν ασχολείστε με την εμφάνιση των ανθρώπων».

«Δεν είμαι θυμωμένη μαζί σας, είμαι θυμωμένη με την κατάσταση που μας προβάλλεται».

«Μοιάζει αναπόφευκτο, αλλά μέρος της αλλαγής της κατάστασης εξαρτάται τόσο από εσάς όσο και από εμάς που είμαστε δημόσια πρόσωπα».

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