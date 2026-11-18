Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σαφές μήνυμα υπέρ των κυβερνήσεων συνεργασίας έστειλε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής, με αφορμή τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του πολιτικού συστήματος. Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, όταν ρωτήθηκε τι θα συμβούλευε τους δύο πολιτικούς αρχηγούς σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις και το ενδεχόμενο συνεργασιών.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος απέφυγε να δώσει συγκεκριμένες υποδείξεις, υπογραμμίζοντας ότι σέβεται τη θέση και την ευθύνη όσων διεκδικούν την ψήφο των πολιτών. Όπως εξήγησε, η δική του σημερινή θέση, μετά την ολοκλήρωση της ενεργού πολιτικής του διαδρομής, του επιτρέπει να μιλά με μεγαλύτερη άνεση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα ήθελε να ασκήσει κριτική ή να υποδείξει κινήσεις σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πολιτικής.

«Δεν κάνω τέτοιου είδους συστάσεις. Σέβομαι τους πάντες, σέβομαι όλους τους συνομιλητές μου και όλους τους ανθρώπους που σηκώνουν το βάρος της δημόσιας παρουσίας και ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού. Ξέρετε, όταν ασχολείσαι με την πολιτική από τη δική μου θέση – δηλαδή μετά από μία πολιτική διαδρομή, χωρίς να ζητάς την ψήφο του ελληνικού λαού- μπορείς να τοποθετείσαι με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Δεν θα έκανα σε άλλους αυτό που δεν θα ήθελα να μου κάνουν όταν είχα το βάρος εγώ.Άρα με σεβασμό σε όλους. Νομίζω ότι αντιλαμβάνονται. Όλοι είναι ευφυείς άνθρωποι, δεν λείπει η φυσική ευφυΐα από το πολιτικό σύστημα της χώρας. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, ας το πούμε, φοβικής αντίληψης των πραγμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Βενιζέλος στάθηκε ιδιαίτερα και στο κυρίαρχο μονοκομματικό μοντέλο πολιτικής αντιπαράθεσης, εκτιμώντας ότι το πολιτικό σκηνικό ενδέχεται να οδηγηθεί σε διαφορετικές αναζητήσεις. Κατά τον ίδιο, το ζητούμενο είναι να αντιληφθούν οι πολίτες ότι οι συνθήκες μπορεί να απαιτήσουν μια διαφορετική πολιτική προσέγγιση, πέρα από τη λογική της αυτοδύναμης διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος σημείωσε: «Κυριαρχεί ένα αφήγημα μονοκομματικό από όλους. Βεβαίως μπορεί τα πράγματα να πιεστούν, ώστε αυτό το μονοκομματικού χαρακτήρα αφήγημα (δεν λέω ότι είναι όλα ίδια, αλλά λέω ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής) να μην μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, να μην είναι πειστικό. Δηλαδή ο ελληνικός λαός να καταλάβει ότι πια πρέπει να πάμε σε ένα άλλο αφήγημα».

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: Εγκρίθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ με 137 «ναι» – Συγκροτείται Εξεταστική Επιτροπή για κόκκινα δάνεια και «Ηρακλή»

Στο Βερολίνο την Πέμπτη ο Μητσοτάκης στη συνάντηση των «προθύμων» για την Ουκρανία

Υπόθεση Λιάκου: Δεν έχει τελειωμό το γαϊτανάκι των απευθείας αναθέσεων – Νέες συμβάσεις 256.694 ευρώ και για τη δεύτερη αδελφή