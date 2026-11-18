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Ο Νίκολας Κέιτζ (Nicolas Cage) και ο Κρις Πάιν (Chris Pine) πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους στη νέα δραματική σειρά της Α24 «American Epic», η οποία έχει προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον πολλών πλατφορμών και δικτύων, σύμφωνα με το Deadline. Το σενάριο υπογράφει ο Μπι Τζέι Νόβακ (B.J. Novak), ενώ το πρότζεκτ φέρει την υπογραφή της εταιρείας παραγωγής Cut To του Τζο Χιπς (Joe Hipps) η οποία συνεργάζεται με την A24.

Η υπόθεση του «American Epic» ακολουθεί τον Wyatt Pascal (Κέιτζ), έναν χαρισματικό μεγιστάνα των καζίνο στο Λας Βέγκας. Σε μια ύστατη προσπάθεια να αφήσει το στίγμα του και να εξασφαλίσει την υστεροφημία του, έρχεται αντιμέτωπος με τον πάστορα Bill Massey (Πάιν) από τις Μεσοδυτικές Πολιτείες για να πραγματοποιήσουν τελικά ένα φαινομενικά ανέφικτο εγχείρημα: να χτίσουν κάτι αιώνιο στο πιο εφήμερο μέρος του κόσμου.

Τη διεύθυνση παραγωγής αναλαμβάνει ο Νόβακ, πλαισιωμένος από τον Πάιν και τον Ίαν Γκότλερ (Ian Gotler) για λογαριασμό της Barry Linen Motion Pictures, καθώς και τους Τζο Χιπς και Πάτρικ ΜακΝτόναλντ (Patrick McDonald) από την πλευρά της Cut To.

Το HBO και η Amazon συγκαταλέγονται στους πιθανούς αγοραστές του πρότζεκτ, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα.

Αυτή θα είναι η πρώτη κοινή εμφάνιση στην οθόνη για τους πρωταγωνιστές, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στο φωνητικό καστ της ταινίας κινουμένων σχεδίων του 2018 «Spider-Man: Into the Spider-Verse», χωρίς ωστόσο οι χαρακτήρες τους να συναντηθούν.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κέιτζ ο οποίος πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη βιογραφική ταινία «Madden», θα βρεθεί στην οθόνη δίπλα στον Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas) για τον 5ο κύκλο της βραβευμένης δραματικής σειράς του HBO, «True Detective». Παράλληλα, στη λίστα με τα προσεχή κινηματογραφικά του βήματα περιλαμβάνονται οι ταινίες «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse», «Lords of War», «Fortitude» και «The Prince».

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