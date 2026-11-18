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Σε μια απρόσμενη αποκάλυψη προχώρησε ζωντανά στον αέρα η Δρ. Ρενέ Χούντερκαμπ (Dr. Renee Hoenderkamp), γενική ιατρός και παρουσιάστρια ενημερωτικής εκπομπής του ειδησεογραφικού δικτύου GB News, ανακοινώνοντας ότι περιμένει παιδί σε ηλικία 59 ετών.

Η είδηση έγινε γνωστή κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, την ώρα που διεξαγόταν συζήτηση για τις ανησυχίες των κατοίκων στο χωριό Πίντινγκτον του Όξφορντσαϊρ, όπου σχεδιάζεται η φιλοξενία 1.200 αιτούντων άσυλο σε πρώην στρατιωτική βάση.

«Είμαι μητέρα ενός ενήλικου γιου και ενός πολύ μικρού κοριτσιού και έχω να ανακοινώσω σήμερα στους συντελεστές της εκπομπής κάτι που δεν γνωρίζουν, ούτε κανένας άλλος για την ακρίβεια, ότι σύντομα θα γίνω μητέρα τριών παιδιών. Αυτή τη στιγμή είμαι 12 εβδομάδων έγκυος στο επόμενο παιδί μου» ανέφερε η Χούντερκαμπ.

Οι παρευρισκόμενοι στο στούντιο έμειναν άφωνοι, με έναν εκ των συμπαρουσιαστών της να σχολιάζει χαρακτηριστικά πως ήταν «το μεγαλύτερο σοκ που έχω πάθει στον αέρα από τότε που δολοφονήθηκε ο [Αλί] Χαμενεΐ».

Όπως αποκάλυψε η ίδια στη συνέχεια χρειάστηκε να ταξιδέψει στην Πολωνία προκειμένου να υποβληθεί σε εξωσωματική γονιμοποίηση, σύμφωνα με τη Daily Mail. «Δεν πρόκειται να προσποιηθώ ότι ήταν μια εύκολη διαδρομή, γιατί δεν ήταν…χρειάστηκαν τρεις προσπάθειες» παραδέχθηκε.

Σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε χθες στην ιστοσελίδα του βρετανικού δικτύου (μέσω του ABC News), η παρουσιάστρια μίλησε εκτενέστερα για την προσωπική της εμπειρία, υπενθυμίζοντας πως απέκτησε τον γιο της στα 21 της χρόνια και την κόρη της τρεις δεκαετίες αργότερα, στα 51. Όπως τόνισε, «η ωριμότητα, η σοφία, η υπομονή και η οικονομική σταθερότητα σε καθιστούν πράγματι καλύτερο γονιό».

Η δημοσιοποίηση της εγκυμοσύνης πυροδότησε πλήθος ευχών, αλλά και σφοδρές επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Πλάι στα θερμά μηνύματα γράφτηκαν χαρακτηρισμοί όπως “αηδιαστικό”, “αποκρουστικό”, “εγωιστικό” και “λάθος”. Όλη αυτή η αντίδραση φαίνεται να εστιάζει αποκλειστικά σε έναν αριθμό πάνω σε ένα πιστοποιητικό γέννησης», σημείωσε με νόημα.

Παράλληλα, καυτηρίασε την άνιση κριτική που δέχονται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γονείς, ανάλογα με το φύλο τους.

«Ο πατέρας της (κόρης μου) ήταν 57 ετών όταν γεννήθηκε και τώρα είναι 66, με ακόμη ένα παιδί καθ’ οδόν. Σχεδόν κανείς δεν έχει σχολιάσει την ηλικία του» έγραψε. «Λόγω της φάσης της ζωής στην οποία βρίσκεται, μπόρεσε να είναι ένας πατέρας παρών, αντί για τον άνδρα που φέρνει απλώς τα χρήματα στο σπίτι και σπάνια τον βλέπουν. Η κοινωνία σπάνια επικρίνει τους άνδρες που γίνονται πατέρες στα 70 ή στα 80 τους. Αυτή η άνιση μεταχείριση είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητη» κατέληξε.

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