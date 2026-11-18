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Σημαντική ελπίδα για τους ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης που δεν μπορούν να λάβουν κλασική χημειοθεραπεία φέρνει η νέα έγκριση του Αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων.

Επιστήμονες της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ αναλύουν τα εντυπωσιακά δεδομένα που μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου κατά 42%.

Πρόκειται για μια καθοριστική θεραπευτική εξέλιξη που αλλάζει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση μιας από τις συχνότερες και πιο απαιτητικές κακοήθειες του ουροποιητικού συστήματος. Στις 13 Νοεμβρίου 2026, ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) έδωσε το «πράσινο φως» στον συνδυασμό ανοσοθεραπείας και στοχευμένης αγωγής (durvalumab και enfortumab vedotin) για ασθενείς με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης.

Τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα, που παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ογκολογίας (ESMO 2026) και δημοσιεύθηκαν στο κορυφαίο περιοδικό New England Journal of Medicine, συνοψίζουν οι ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» (ΕΚΠΑ), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής της Κλινικής και τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ).

Η πρόκληση της νόσου και το κενό στη θεραπεία

Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης πλήττει συχνότερα τους άνδρες, έχοντας ως βασικό παράγοντα κινδύνου το κάπνισμα. Το πρώτο καμπανάκι κινδύνου είναι συνήθως η παρουσία αίματος στα ούρα –ακόμη και χωρίς πόνο– που απαιτεί άμεσο έλεγχο.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί του ΕΚΠΑ, η θεραπεία εξαρτάται από το στάδιο της νόσου. Ιδιαίτερη δυσκολία παρουσιάζει ο μυοδιηθητικός καρκίνος, όπου ο όγκος έχει διεισδύσει στο μυϊκό τοίχωμα του οργάνου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις:

Η νόσος είναι πιο επιθετική, με υψηλό κίνδυνο υποτροπής και μεταστάσεων.

Η ριζική κυστεκτομή (αφαίρεση της ουροδόχου κύστης) δεν αρκεί πάντα, καθώς μπορεί να παραμένουν μικροσκοπικές εστίες του όγκου.

Για χρόνια, η λύση ήταν η προεγχειρητική χημειοθεραπεία με σισπλατίνη. Ωστόσο, πολλοί ασθενείς δεν μπορούν να τη λάβουν λόγω προβλημάτων στα νεφρά ή άλλων παθήσεων, μένοντας μέχρι σήμερα χωρίς εξίσου ισχυρές εναλλακτικές.

Πώς λειτουργεί η νέα θεραπεία

Η απόφαση του FDA αφορά ενήλικες ασθενείς που είτε δεν είναι κατάλληλοι για σισπλατίνη είτε επιλέγουν να μην τη λάβουν. Το νέο σχήμα χορηγείται τόσο πριν από το χειρουργείο όσο και μετά από αυτό και συνδυάζει δύο σύγχρονα «όπλα»:

Durvalumab: Ένας ανοσοθεραπευτικός παράγοντας που «απελευθερώνει» το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα, μπλοκάροντας την πρωτεΐνη PD-L1.

Enfortumab vedotin: Ένα συζευγμένο αντίσωμα-φάρμακο (ADC) που λειτουργεί σαν «έξυπνη βόμβα», μεταφέροντας τη χημειοθεραπεία στοχευμένα μόνο στα καρκινικά κύτταρα μέσω της πρωτεΐνης Nectin-4.

Ελπιδοφόρα αποτελέσματα στη μελέτη VOLGA

Η έγκριση βασίστηκε στη διεθνή μελέτη φάσης III VOLGA, στην οποία συμμετείχαν 695 ασθενείς. Τα αποτελέσματα σε σύγκριση με την ομάδα που υποβλήθηκε μόνο σε χειρουργείο ήταν εντυπωσιακά:

Μείωση κατά 49% του σχετικού κινδύνου υποτροπής της νόσου ή θανάτου.

Μείωση κατά 42% του σχετικού κινδύνου θανάτου.

Σημαντική παράταση της επιβίωσης χωρίς συμβάν (στην ομάδα του συνδυασμού δεν είχε καν συμπληρωθεί ο διάμεσος χρόνος, έναντι 12,1 μηνών στην ομάδα ελέγχου).

Προσοχή στις παρενέργειες

Παρά τα εξαιρετικά οφέλη, οι ιατροί υπογραμμίζουν ότι η θεραπεία μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες, όπως δερματικές αντιδράσεις, περιφερική νευροπάθεια και ανοσολογικές επιπλοκές. Για τον λόγο αυτό, απαιτείται σωστή επιλογή ασθενών και στενή ιατρική παρακολούθηση.

Καταλήγοντας, οι επιστήμονες του ΕΚΠΑ τονίζουν πως η έγκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι η σύγχρονη ογκολογία κερδίζει έδαφος συνδυάζοντας έξυπνες θεραπείες σε πιο πρώιμα στάδια, αυξάνοντας ουσιαστικά τις πιθανότητες οριστικής ίασης για ακόμη περισσότερους ασθενείς.

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