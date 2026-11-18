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Την άμεση και ουσιαστική κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων διεκδικεί η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ), αναδεικνύοντας μέσω δύο ξεχωριστών ανακοινώσεών της τα οξυμένα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζουν κρίσιμα τμήματα του δημόσιου συστήματος υγείας.

Συγκεκριμένα, η Ένωση κρούει τον κώδωνα του κινδύνου αρχικά για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γ. Γεννηματάς» και ακολούθως για το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Σισμανογλείου, υπογραμμίζοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που προκύπτουν τόσο για το ιατρικό προσωπικό όσο και για την ασφαλή περίθαλψη των πολιτών.

Ασφυκτική πίεση και εξάντληση στο «Γ. Γεννηματάς»

Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», η ΕΙΝΑΠ περιγράφει συνθήκες ασφυκτικής πίεσης, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως στην πρωινή λειτουργία αντιστοιχεί μόλις ένας ειδικευόμενος για 15 νοσηλευόμενους ασθενείς, ενώ κατά τη διάρκεια της εφημερίας ένας γιατρός καλείται να διαχειριστεί 50 και πλέον περιστατικά.

Όπως τονίζεται, οι πολυάριθμες κενές θέσεις, η συνεχής υπερεφημέρευση και τα συσσωρευμένα οφειλόμενα ρεπό και άδειες οδηγούν τους νοσοκομειακούς γιατρούς σε σωματική και ψυχική εξάντληση. Το ωράριο εργασίας υπερβαίνει κάθε όριο αντοχής, καθώς η συνεχόμενη απασχόληση φτάνει ακόμη και τις 32 ώρες χωρίς διακοπή. Παράλληλα, η εκπαιδευτική διαδικασία των ειδικευόμενων ιατρών παραμερίζεται αναγκαστικά μπροστά στις πιεστικές ανάγκες της καθημερινής κλινικής πράξης.

Αύξηση 30% στα περιστατικά, κάτω από το όριο ασφαλείας οι εφημερίες

Ο όγκος εργασίας παραμένει εξαιρετικά υψηλός, με το ΤΕΠ να δέχεται 800 έως 1.000 περιστατικά σε κάθε γενική εφημερία και περίπου 200 στην πρωινή εφημέρευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Ένωση, παρά τη σημαντική αύξηση των προσελεύσεων και των εισαγωγών κατά περίπου 30% την τελευταία διετία, οι εφημερίες διεξάγονται με λιγότερους ιατρούς από όσους προβλέπει ακόμη και το ελάχιστο πρόγραμμα ασφαλούς εφημέρευσης που έχει καταρτίσει το Επιστημονικό Συμβούλιο του νοσοκομείου.

Σισμανόγλειο: Λείπουν εννέα αναισθησιολόγοι

Στη δεύτερη ανακοίνωσή της, η ΕΙΝΑΠ ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων ενίσχυσης για το Αναισθησιολογικό Τμήμα του Σισμανογλείου, όπου η έλλειψη ιατρικού προσωπικού έχει λάβει δραματικές διαστάσεις. Από τις 12 οργανικές θέσεις αναισθησιολόγων που προβλέπονται βάσει του οργανισμού του νοσοκομείου, σήμερα καλύπτονται μόλις οι 3, αφήνοντας συνολικά 9 θέσεις κενές. Με τη συνδρομή μίας ακόμη ιατρού, οποία έχει αποσπαστεί από το νοσοκομείο «Παμμακάριστος», στο τμήμα υπηρετούν συνολικά τέσσερις αναισθησιολόγοι, οι οποίοι επωμίζονται ολόκληρο το βάρος των εφημεριών του νοσοκομείου.

Ανεπαρκείς οι προσωρινές λύσεις – Κλειστές 5 στις 8 χειρουργικές αίθουσες

Η Ένωση υπογραμμίζει ότι οι αποσπασματικές και προσωρινές λύσεις, όπως οι εκ περιτροπής μετακινήσεις δύο επιμελητών από το νοσοκομείο «Αμαλία Φλέμινγκ» για την κάλυψη της τακτικής πρωινής λειτουργίας, δεν μπορούν να δώσουν ουσιαστική διέξοδο στο πρόβλημα.

Αντίθετα, η υπερεφημέρευση και η εντατικοποίηση της εργασίας έχουν παγιωθεί ως ο μόνιμος τρόπος λειτουργίας του τμήματος. Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτής της χρόνιας υποστελέχωσης, παρότι το Σισμανόγλειο διαθέτει συνολικά 8 χειρουργικές αίθουσες, στην πρωινή λειτουργία καταφέρνουν να λειτουργούν μόνο τρεις, περιορίζοντας σημαντικά την έγκαιρη χειρουργική κάλυψη των ασθενών και αυξάνοντας τις λίστες αναμονής.

Αίτημα για άμεσες και μόνιμες προσλήψεις

Η ΕΙΝΑΠ καθιστά σαφές ότι η προστασία της δημόσιας υγείας, η εύρυθμη λειτουργία των κλινικών και η αξιοπρεπής εργασία των νοσοκομειακών ιατρών απαιτούν άμεσες, μόνιμες προσλήψεις και πλήρη κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις και ημίμετρα.

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