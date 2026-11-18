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Υπάρχει ένας πολύ ωραίος και λουστραρισμένος, όσο και απολύτως υποκριτικός, στα όρια προσβολής της νοημοσύνης, τρόπος να πεις ψέματα: Με αριθμούς. Και ο Άκης Σκέρτσος πιστεύει ότι με μια επιλεκτική, βολική για την κυβέρνηση χρήση τους μπορεί να πείσει τους Έλληνες, που στενάζουν πάνω από τους λογαριασμούς, στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο, ότι περίπου περνούν ωραία και πρέπει να ευχαριστούν την κυβέρνηση.

Ο υπουργός Επικρατείας βρήκε στον πίνακα του ΟΟΣΑ έναν αριθμό που τον βολεύει. Από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2026, οι τιμές αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 25,4% στην Ελλάδα, έναντι 31,1% στην ΕΕ και 40,6% στον ΟΟΣΑ. Οι αριθμοί είναι σωστοί. Και η ακρίβεια είναι πράγματι και διεθνής. Από εκεί και πέρα αρχίζει η κοροϊδία. Ο Σκέρτσος παρουσιάζει μια κατάταξη με βάση την άνοδο των τιμών ως απόδειξη ότι τα κυβερνητικά μέτρα προστάτευσαν καλύτερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Για να αποδώσει τη διαφορά στα μέτρα, θα έπρεπε να δείξει τι θα είχε συμβεί χωρίς αυτά. Για να δείξει πόσο προστατεύτηκαν τα νοικοκυριά, θα έπρεπε να βάλει στον λογαριασμό και τι έγινε με τα εισοδήματά τους.

Η Γερμανία που επικαλείται ο Σκέρτσος

Ο ίδιος ο υπουργός δίνει το πρώτο παράδειγμα. Στη Γερμανία οι τιμές ανέβηκαν 26,1%, μόλις 0,7 ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από την Ελλάδα. Οι ονομαστικές αποδοχές ανά εργαζόμενο, όμως, αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 4% τον χρόνο, έναντι 2,7% στην Ελλάδα. Και όταν αφαιρεθεί η επίδραση του πληθωρισμού, η εαρινή πρόβλεψη της Κομισιόν για το 2026 βγάζει τη Γερμανία περίπου 1,5% πάνω από το 2019 και την Ελλάδα 0,1% κάτω. Μικρό το γερμανικό κέρδος, αλλά αρκετό για να ανατρέψει το συμπέρασμα που θέλει να βγάλει ο υπουργός από τη συγκεκριμένη σύγκριση.

Χώρα Σωρευτική αύξηση τιμών, Δεκ. 2019–Σεπ. 2026 Ονομαστικές αποδοχές ανά εργαζόμενο, μέση ετήσια αύξηση 2019–2026 Πραγματικοί μισθοί, συνολική μεταβολή 2019–2026 Ελλάδα 25,4% 2,7% −0,1% Γερμανία 26,1% 4,0% περίπου +1,5% Ισπανία 26,7% 4,0% περίπου +4,5% Σλοβενία 28,8% 6,6% περίπου +21,5% Λιθουανία 53,2% 9,5% +26,6% Ουγγαρία 58,8% 10,6% +30,3%

Πηγές του πίνακα είναι ο ΟΟΣΑ για τις τιμές και η ευρωπαϊκή έκθεση για την απασχόληση για τις αποδοχές. Οι μισθολογικές σειρές ενσωματώνουν την εαρινή πρόβλεψη της Κομισιόν για το 2026. Όλες οι χώρες που παρατίθενται ενδεικτικά εδώ και έχουν μεγαλύτερο πληθωρισμό από την Ελλάδα, έχουν στο ίδιο διάστημα ενισχύσει περισσότερο τα εισοδήματα των πολιτών τους απ’ όσο το έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Και η ουσία είναι τι μένει στο τέλος στον πολίτη και όχι αν έχει ανέβει λιγότερο ή περισσότερο ο πληθωρισμός.

Η Σλοβενία είναι το πιο καθαρό παράδειγμα. Με σωρευτική άνοδο τιμών μόλις 3,4 μονάδες μεγαλύτερη από την ελληνική, εμφανίζει κέρδος περίπου 21,5% στους πραγματικούς μισθούς. Η Λιθουανία και η Ουγγαρία, με υπερδιπλάσια αύξηση τιμών από την Ελλάδα, εμφανίζουν ακόμη μεγαλύτερα μισθολογικά κέρδη μετά τον πληθωρισμό. Η Ουγγαρία εξακολουθεί να έχει χαμηλότερο διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα από την Ελλάδα. Αυτό δείχνει πόσο διαφορετικές ερωτήσεις είναι το πόσα μπορείς να αγοράσεις σήμερα και το πόση αγοραστική δύναμη κέρδισες από το 2019.

Στην ανάρτησή του κ. Σκέρτσος μένει απλά στην παράθεση των δεικτών του πληθωρισμού, για να υποστηρίξει ένα αφήγημα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, που βιώνουν οι Έλληνες:

Η χώρα που βγήκε από τα μνημόνια χρειαζόταν ανάκτηση εισοδήματος

Η Ελλάδα βγήκε τον Αύγουστο του 2018 από οκτώ χρόνια μνημονίων. Η κρίση είχε κοστίσει στην οικονομία περίπου το ένα τέταρτο της παραγωγής της, σύμφωνα με το ΔΝΤ. Το 2019, λοιπόν, ήταν για την Ελλάδα η αφετηρία μιας ανάκαμψης που όφειλε να αποκαταστήσει μεγάλες απώλειες εισοδήματος. Το να φτάνεις στο 2026 με περίπου την ίδια μισθολογική αγοραστική δύναμη που είχες τότε είναι φτωχός απολογισμός για μια χώρα που είχε τόσο έδαφος να καλύψει.

Και εδώ η σύγκριση με τη Γερμανία γίνεται ακόμη πιο αποκαλυπτική. Σύμφωνα με τη Eurostat, το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα της Ελλάδας ήταν το τρίτο χαμηλότερο στην ΕΕ το 2025, αφού συνυπολογιστούν οι διαφορές στις τιμές. Σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρισκόταν περίπου στο μισό του γερμανικού. Μια ανατίμηση παρόμοιου μεγέθους πέφτει, επομένως, πάνω σε πολύ διαφορετικούς οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Τι δείχνει η Eurostat για το 2025 Ελλάδα Γερμανία Ισπανία Διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης 13.612 περίπου 26.500 περίπου 22.500 Πληθυσμός σε νοικοκυριά που δαπανούν πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος για στέγαση 26,4% 11,1% 7,2%

Στην Ελλάδα, δηλαδή, πάνω από ένας στους τέσσερις ζούσε σε νοικοκυριό που έδινε πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση, με τα στεγαστικά επιδόματα ήδη συνυπολογισμένα. Αυτός είναι ένας πολύ πιο άμεσος τρόπος να μετρήσει κανείς πόσο στενεύει ο προϋπολογισμός πριν το νοικοκυριό φτάσει καν στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.

Αγοραστική δύναμη: Η Ελλάδα προτελευταία στην ΕΕ

Για να γίνει κατανοητό πόσο διαβρωτικός είναι για τους Έλληνες ο πληθωρισμός, και άρα η κατάταξη που επικαλείται ο κ. Σκέρτσος είναι άνευ σημασίας, ου μην και παραπλανητική, είναι ο πίνακας με την αγοραστική δύναμη στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Το 2025 η Ελλάδα ήταν στο 68,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, μόλις 0,3 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τη Βουλγαρία, που βρισκόταν στο 68,1%. Το 2019 η μεταξύ τους απόσταση ήταν περίπου 11 μονάδες (66% έναντι 55%). Μάλιστα και οι 5 χώρες που είναι πάνω από την Ελλάδα, βελτίωσαν τη θέση τους στο μέσο όρο της ΕΕ, κατά πολύ περισσότερο από τη χώρα μας, ανοίγοντας έτσι τη διαφορά. Ιδού και ένα κορυφαίο παράδειγμα του κολοσσιαίου ψέματος του κ. Σκέρτσου: Η Ιρλανδία είχε σωρευτικό πληθωρισμό την τελευταία 7ετία μεγαλύτερο από την Ελλάδα: 27,3% έναντι 25,4%. Άρα με τη «σκέρτσειο» λογική τα πήγε χειρότερα η Ιρλανδία από την Ελλάδα ή μάλλον η κυβέρνηση του Σκέρτσου τα πήγε καλύτερα από την αντίστοιχη της Ιρλανδίας. Θα μπορούσε να πάει κανείς ήσυχος για ύπνο μετά από αυτό, εάν όμως δεν έβλεπε τοι εξής: Η Ιρλανδία στο ίδιο διάστημα ενίσχυσε την αγοραστική δύναμη των πολιτών από το 189% επί του μέσου όρου της ΕΕ στο 238%!!!! Και η Ελλάδα από το 66% πήγε μόλις στο 68,4%.

Χώρα 2019 — ΕΕ = 100 2025 — ΕΕ = 100 Λουξεμβούργο 248 239 Ιρλανδία 189 238 Ολλανδία 128 133 Δανία 124 127 Αυστρία 124 118 Γερμανία 123 115 Βέλγιο 116 114 Σουηδία 117 111 Μάλτα 105 110 Φινλανδία 107 101 Κύπρος 91 98 Γαλλία 105 98 Ιταλία 96 96 Τσεχία 95 92 Ισπανία 90 92 Σλοβενία 87 90 Λιθουανία 83 87 Πορτογαλία 77 81 Πολωνία 74 81 Εσθονία 83 79 Κροατία 68 78 Ρουμανία 69 78 Ουγγαρία 73 76 Σλοβακία 70 75 Λετονία 66 71 Ελλάδα 66 68,4 Βουλγαρία 55 68,1

Πηγή είναι η Eurostat. Οι τιμές ακολουθούν τη στρογγυλοποίηση του συγκριτικού πίνακα. Για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία το 2025 χρησιμοποιείται το ένα δεκαδικό που δίνει η έκδοση Key Figures on Europe 2026, ώστε να φαίνεται η διαφορά στην κατάταξη.

Ακόμη και ο πίνακας του ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα

Στον ίδιο πίνακα που επικαλείται ο Σκέρτσος, ο ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου ήταν 5,1% στην Ελλάδα και 3,8% στην Ευρωζώνη. Τον Οκτώβριο έφτασε στο 5,7% στην Ελλάδα, έναντι 4,0% στην πρώτη εκτίμηση για την Ευρωζώνη. Η Τράπεζα της Ελλάδος εντοπίζει ως κύρια πηγή της διαφοράς τις υπηρεσίες, όπου οι τιμές στην Ελλάδα αυξάνονταν με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό. Και η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε τον Οκτώβριο ενοίκια αυξημένα κατά 6,8% σε έναν χρόνο.

Ο Σκέρτσος κλείνει την ανάρτησή του λέγοντας ότι η κυβέρνηση κρίνεται από το τι μένει στον πολίτη στο τέλος του μήνα. Σωστό κριτήριο. Ας το εφαρμόσει στα στοιχεία που επικαλείται. Η Γερμανία, με ακριβότερες ανατιμήσεις στο σύνολο της περιόδου, διατήρησε ένα μικρό κέρδος στην αγοραστική δύναμη των μισθών της. Η Σλοβενία κέρδισε πάνω από 20%. Και στην Ελλάδα, με τον χαμηλότερο σωρευτικό πληθωρισμό για τον οποίο καμαρώνει ο υπουργός, ο πραγματικός μισθός βρίσκεται περίπου εκεί που ήταν το 2019 και το διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα είναι τρίτο από το τέλος στην ΕΕ. Αυτόν τον λογαριασμό καλείται να εξηγήσει η κυβέρνηση.

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