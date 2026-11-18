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Τη μετακίνηση του αστυνομικού που εμφανίζεται σε βίντεο να χτυπάει με γκλοπ στο κεφάλι διαδηλώτριας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την πορεία για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Παράλληλα, όπως σημειώνει, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ τονίζεται ότι… ο νόμος εφαρμόζεται σε όλους χωρίς εξαιρέσεις και ότι υπάρχει «μηδενική ανοχή σε περιστατικά άσκησης παράνομης βίας».

Πάντως, δεκάδες είναι οι καταγγελίες αλλά και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media με ακραία βία από πλευράς της αστυνομίας κατά την ολοκλήρωση της μεγαλειώδους πορείας για τα 53 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με ξύλο, τραυματισμούς, ομαδικές προσαγωγές – ακόμη και μέσα στους σταθμούς του μετρό – και χρήση χημικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Σχετικά με περιστατικά που σημειώθηκαν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, μετά την ολοκλήρωση της πορείας για την επέτειο του Πολυτεχνείου, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, κινείται η διαδικασία για τη μετακίνηση ενός αστυνομικού από την Υπηρεσία του, και εξετάζεται η επιβολή του διοικητικού μέτρου της διαθεσιμότητας, στο πλαίσιο της διενεργούμενης Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (Ε.Δ.Ε.).

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη διαδικασία μετακίνησης είχε εφαρμοστεί και σε βάρος αστυνομικού, για περιστατικό που σημειώθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, στον σταθμό του Μετρό «Ομόνοια».

Ο νόμος ισχύει και εφαρμόζεται για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, με μηδενική ανοχή σε περιστατικά άσκησης παράνομης βίας. Κάθε καταγγελία ή περιστατικό που αφορά τη συμπεριφορά αστυνομικών διερευνάται με την απαιτούμενη σοβαρότητα, με γνώμονα τη νομιμότητα, τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Ελληνική Αστυνομία».

Δημογλίδου: Ό,τι και αν έχει προηγηθεί, δεν δικαιολογείται βία σε άτομα που αποχωρούσαν

Στο περιστατικό, αναφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (18/11), μιλώντας στην ΕΡΤ, και η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Υπήρξε περιστατικό με τραυματισμό γυναίκας που διερευνάται ποινικά και πειθαρχικά. Φαίνεται ότι η γυναίκα συμμετείχε στα άτομα που αποχωρούσαν από την πορεία του Πολυτεχνείου. Προσπαθούμε να διασταυρώσουμε από υλικό που έχουμε εντοπίσει μόνοι μας ως γραφείο τύπου όπου φαίνεται αστυνομικός να ασκεί βία σε μια γυναίκα».

«Ό,τι και αν έχει προηγηθεί δεν δικαιολογείται χρήση βίας σε βάρος ατόμων που αποχωρούσαν από την πορεία», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Ελληνικής Αστυνομίας «οι συνάδελφοι της ασφάλειας βρέθηκαν στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται η γυναίκα για να δούμε αν γνωρίζει από ποιον και πώς έχει τραυματιστεί ή άτομα που ήταν δίπλα της και είναι σε θέση να πουν τι συνέβη».

«Σε περίπτωση που έχει τραυματιστεί από αστυνομικό θα ακολουθηθεί η ποινική διαδικασία που προβλέπεται» κατέληξε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

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