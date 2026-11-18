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Υπό την πίεση και της ακρίβειας, αλλά και της… δημοσκοπικής στασιμότητας, η κυβέρνηση φέραται να αποφάσισε να χορηγήσει το επίδομα των 400 ευρώ στους συνταξιούχους νωρίτερα απ’ ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίδομα εξετάζεται να χορηγηθεί σε 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους πριν την καταβολή των συντάξεων του Δεκεμβρίου, που έχει προγραμματιστεί για τις 25 και 27 Νοεμβρίου, χωρίς ακόμα πάντως να έχει κλειδώσει η ημερομηνία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η νωρίτερη καταβολή του επιδόματος στοχεύει στην αποφυγή αυξημένης κίνησης και συνωστισμού στις τράπεζες, καθώς και στον περιορισμό πιθανών λαθών.

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι βασικό κριτήριο για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και ότι η μόνιμη αυτή ενίσχυση χορηγείται πλέον χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και χωρίς φορολογικές ή άλλες κρατήσεις, αλλά «καθαρή» (400 ευρώ).

Δικαιούχοι:

▪ Συνταξιούχοι γήρατος άνω των 65 ετών και συνταξιούχοι λόγω θανάτου άνω των 60 ετών.

▪ Συνταξιούχοι αναπηρίας του ΕΦΚΑ.

▪ Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν παροχές από τον ΟΠΕΚΑ.

▪ Δικαιούχοι αναπηρικών και προνοιακών επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ.

▪ Άτομα που δικαιούνται αναδρομικές προνοιακές παροχές λόγω αναπηρίας.

▪ Συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ με ισόβια αναπηρία 100%.

▪ Συνταξιούχοι του Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα ασθένειας και ανικανότητας.

▪ Δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος από τον ΕΦΚΑ.

▪ Δικαιούχοι ειδικών επιδομάτων πολιτικών, στρατιωτικών και πολεμικών συντάξεων.

▪ Δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης του Δημοσίου βάσει του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων.

▪ Ανάδοχοι γονείς ατόμων με αναπηρία και εργαζόμενοι που λαμβάνουν επίδομα τετραπληγίας ή παραπληγίας.

▪ Εν ενεργεία εργαζόμενοι στη Γενική Κυβέρνηση που λαμβάνουν το ίδιο επίδομα.

Ποιοι εξαιρούνται:

▪ Συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών, καθώς η λήψη σύνταξης δεν αρκεί από μόνη της για τη θεμελίωση δικαιώματος.

▪ Όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2026, αφού απαιτείται να έχουν συμπληρώσει το συγκεκριμένο όριο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

▪ Συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας.

▪ Όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας και παράλληλα δική τους σύνταξη γήρατος, καθώς η ειδική πρόβλεψη αφορά αποκλειστικά όσους εισπράττουν σύνταξη λόγω θανάτου.

▪ Όσοι λαμβάνουν άλλα κοινωνικά επιδόματα, χωρίς να ανήκουν σε κάποια από τις προβλεπόμενες κατηγορίες δικαιούχων.

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