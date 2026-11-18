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Ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Κίνα, όπου τον υποδέχθηκε προσωπικά ο πρόεδρος της χώρας, Σι Τζινπίνγκ, ενόψει μιας συνάντησης με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.

Η παρουσία του Αμερικανού προέδρου στη Σενζέν, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Οικονομικού Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού (APEC), θα κορυφωθεί με την ιστορική τριμερή συνάντηση που θα έχει με τον Σι Τζινπίνγκ και τον Βλάντιμιρ Πούτιν.

Ο Σι υποδέχτηκε τον Τραμπ στο αεροδρόμιο, με την συνάντηση της Πέμπτης να εστιάζει κυρίως στην Ουκρανία, το Ιράν, το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η συνάντηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εξαιτίας των συγκρίσεων με τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945, όταν οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης διαμόρφωσαν τη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων και τις σφαίρες επιρροής. Αυτή τη φορά, το ερώτημα που απασχολεί πολλές πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι κατά πόσο οι τρεις ισχυροί ηγέτες θα επιχειρήσουν να διαμορφώσουν συνεννοήσεις για κρίσιμα διεθνή ζητήματα.

Τα μηνύματα Σι και Πούτιν πριν από την τριμερή

Λίγο πριν από την άφιξη του Τραμπ, ο Σι Τζινπίνγκ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν αξιοποίησαν το βήμα της συνόδου APEC για να στείλουν τα δικά τους μηνύματα προς τη διεθνή κοινότητα, προβάλλοντας κοινές ανησυχίες απέναντι στη δυτική οικονομική και πολιτική επιρροή.

Ο Κινέζος πρόεδρος τάχθηκε υπέρ του ελεύθερου και ανοιχτού εμπορίου, υποστηρίζοντας ότι η διεθνής οικονομία χρειάζεται ένα σταθερό πολυμερές σύστημα, με κανόνες που θα εφαρμόζονται από όλους. Παρουσίασε, παράλληλα, την Κίνα ως αξιόπιστο εταίρο για τις διεθνείς επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση προς το Πεκίνο.

«Πρέπει να υπερασπιστούμε σθεναρά το πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στον πυρήνα του», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας τη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας των παγκόσμιων αλυσίδων παραγωγής και εφοδιασμού.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη συγκυρία για τις σινοαμερικανικές εμπορικές σχέσεις. Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε νέους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων από εταιρείες όπως η Nvidia, προκαλώντας την αντίδραση του Πεκίνου, το οποίο έχει προαναγγείλει αντίμετρα. Οι εξελίξεις αυτές απειλούν να επιβαρύνουν την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία των δύο χωρών.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν επέκρινε τις δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητά τους και προβάλλοντας την ενίσχυση της συνεργασίας Μόσχας και Πεκίνου. Η κοινή τους παρουσία και οι τοποθετήσεις τους ενισχύουν το μήνυμα ότι επιδιώκουν έναν διεθνή συσχετισμό δυνάμεων στον οποίο η Δύση δεν θα έχει τον αποκλειστικό καθοριστικό ρόλο.

Ωστόσο, η κινεζική επιχειρηματολογία υπέρ του ελεύθερου εμπορίου συναντά και αντιδράσεις. Οι δυτικοί εμπορικοί εταίροι κατηγορούν το Πεκίνο ότι διατηρεί τεράστια εμπορικά πλεονάσματα, τα οποία ξεπερνούν ετησίως το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, μέσω πολιτικών κρατικής στήριξης της εγχώριας βιομηχανίας.

Γιατί ανησυχεί η Ευρώπη – Ο φόβος μιας νέας Γιάλτας

Σε ανάλυσή του, το CNN περιγράφει την έντονη ανησυχία που επικρατεί σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ενόψει της τριμερούς συνάντησης. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι μόνο όσα ενδέχεται να συμφωνηθούν, αλλά κυρίως όσα μπορεί να συζητηθούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς την παρουσία της Ευρώπης και της Ουκρανίας.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φοβούνται ότι ο Τραμπ μπορεί να υιοθετήσει θέσεις που θα εξυπηρετούν τις επιδιώξεις της Μόσχας, ιδιαίτερα στο ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως μεταφέρει το CNN, ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος εκτιμά ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επηρεάζεται από τον τελευταίο συνομιλητή του, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Ευρωπαίος διπλωμάτης εμφανίζεται ακόμη πιο επιφυλακτικός, δηλώνοντας ότι δύσκολα μπορεί να προκύψει κάτι θετικό για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ένας από τους σημαντικότερους φόβους είναι η πιθανότητα ο Πούτιν να αποκτήσει διεθνή νομιμοποίηση μέσα από την εικόνα της ισότιμης συμμετοχής του σε μια συνάντηση με τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας. Για τη Μόσχα, η τριμερής αποτελεί ευκαιρία να εμφανιστεί ξανά ως κεντρικός παράγοντας της παγκόσμιας πολιτικής, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που εξακολουθούν να τη βαρύνουν.

Το CNN επισημαίνει επίσης ότι η Κίνα δεν έχει κατ’ ανάγκη κίνητρο να επιδιώξει μια εξέλιξη που θα οδηγούσε σε ήττα της Ρωσίας. Αντίθετα, η διατήρηση της Μόσχας ως ισχυρού συμμάχου εξυπηρετεί τις ευρύτερες γεωπολιτικές επιδιώξεις του Πεκίνου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, τέλος, το ενδεχόμενο να ασκηθούν πιέσεις στην Ουκρανία και στις ευρωπαϊκές χώρες για παραχωρήσεις στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ειρήνης, χωρίς να έχουν ουσιαστικό λόγο στη διαμόρφωσή της.

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