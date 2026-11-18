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Η εκλογή του εκλεκτού του Γκάντι Άιζενκοτ στην προεδρία της Κνεσέτ αποτέλεσε νέο «χτύπημα» στον απερχόμενο πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος πλέον αισθάνεται να χάνει και τα τελευταία του στηρίγματα.

Ως γνωστον, ο Ματάν Καχάνα, πρώην αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων του ισραηλινού στρατού και συνεργάτης του Γκάντι Άιζενκοτ, εξελέγη πρόεδρος της Κνεσέτ συγκεντρώνοντας 66 ψήφους επί συνόλου 120 και επικρατώντας του Οφίρ Κατς, υποψηφίου του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου. Η εξέλιξη αυτή, η οποία στριμώχνει κι άλλο τον Νετανιάχου, προκάλεσε την οργισμένη αντίδρασή του, καθώς ο Καχάνα εξελέγη με τις ψήφους και των Αράβων βουλευτών.

Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε την εξέλιξη ως «αιώνια ντροπή», υποστηρίζοντας ότι «ο πρόεδρος της Κνεσέτ εξελέγη μονομερώς και με τις ψήφους υποστηρικτών της τρομοκρατίας. Πρόκειται για μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία της Κνεσέτ» και προσθέτοντας ότι «ο ισραηλινός λαός αντιτίθεται στην παράδοση των κλειδιών της διακυβέρνησης της χώρας σε όσους επιδεικνύουν περιφρόνηση προς τον εθνικό ύμνο. […] Ο λαός του Ισραήλ επιθυμεί την ενότητα».

Ο Νετανιάχου επεσήμανε επίσης ότι ο επικεφαλής του κόμματος «Γιασάρ» και εντολοδόχος για τον σχηματισμό κυβέρνησης Γκάντι Άιζενκοτ, ο πρόεδρος του κόμματος «Μαζί» Ναφτάλι Μπένετ και ο πρόεδρος του κόμματος «Ισραέλ Μπεϊτένου» Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, «επέλεξαν να σταθούν στο πλευρό των υποστηρικτών της τρομοκρατίας αντί της εθνικής ενότητας», τονίζοντας ότι «η ιστορία θα το θυμάται αυτό».

Ως πρόεδρος της Κνεσέτ, ο Καχάνα θα ασκεί σημαντική επιρροή στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένου του προγραμματισμού των συζητήσεων και των ψηφοφοριών για νέους νόμους. Η θέση του θα μπορούσε να βοηθήσει την αντιπολίτευση να αμφισβητήσει ή να καθυστερήσει πολιτικές που εισάγει η κυβέρνηση του Νετανιάχου. Ο Καχάνα αναμένεται επίσης να υποστηρίξει τις προσπάθειες για την ανατροπή αρκετών αμφιλεγόμενων αποφάσεων που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της θητείας του Νετανιάχου.

Απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο μετά την εκλογή του, ο Καχάνα υποσχέθηκε να εκπροσωπεί όλους τους βουλευτές χωρίς διακρίσεις. «Θα είμαι Πρόεδρος της Κνεσέτ για όλους, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκείας ή φύλου», δήλωσε. Από την πλευρά του, ο Άιζενκοτ χαιρέτισε την εκλογή του Καχάνα, χαρακτηρίζοντάς την ως την αρχή μιας νέας πολιτικής φάσης στο Ισραήλ. Σε ανάρτηση στο X, ο Άιζενκοτ δήλωσε: «Ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο».

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