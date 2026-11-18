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Τα (Full Hybrid) επιτρέπουν σημαντική μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, χωρίς να απαιτούν αλλαγές στις συνήθειες του οδηγού ή σύνδεση σε εξωτερικό φορτιστή. Παρότι η βασική αρχή λειτουργίας είναι κοινή, οι κατασκευαστές χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογικές λύσεις και αυτές εξετάζουμε στο συγκεκριμένο θέμα

Του Lorenzo Facchinetti Απόδοση: Νίκος Μαρινόπουλος

Όλοι οι κάτοχοι υβριδικών οχημάτων οφείλουν ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στην Toyota, η οποία πίστεψε στην υβριδική τεχνολογία από τη δεκαετία του ’90 και συνέβαλε τα μέγιστα στη διάδοσή της. Ο λόγος για τα πλήρη υβριδικά συστήματα ή full hybrid, στα οποία ο ηλεκτροκινητήρας είναι πιο ισχυρός σε σχέση με τα ήπια υβριδικά συστήματα. Ένα πλήρες υβριδικό σου δίνει τη δυνατότητα να κινηθείς (για περιορισμένες αποστάσεις) με ηλεκτρική ενέργεια, διακόπτοντας τη λειτουργία του θερμικού κινητήρα. Επιπλέον, ο ηλεκτρικοκινητήρας υποβοηθά το έργο του θερμικού κινητήρα (π.χ. σε ανηφόρες ή έντονες επιταχύνσεις), συμβάλλοντας στον περαιτέρω περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου. Κι όλα αυτά, δίχως ο οδηγός να χρειαστεί ν’ αλλάξει στο ελάχιστο την καθημερινότητά του, καθώς δεν χρειάζεται ν’ ασχοληθεί με καλώδια και φορτιστές. Ένα αυτοκίνητο με πλήρες υβριδικό σύστημα φορτίζεται κατά το φρενάρισμα ή το ρολάρισμα με σταθερή ταχύτητα. Η ενέργεια αυτή αποθηκεύεται σε μία μπαταρία με σχετικά χαμηλή χωρητικότητα (κατά μέσο όρο 1,5 kWh) και χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία του ηλεκτρικού κινητήρα.

Αυτή είναι η βασική αρχή λειτουργίας τους, ωστόσο στην αγορά υπάρχουν αρκετοί διαφορετικοί τύποι συστημάτων τους οποίους και παρουσιάζουμε στη συνέχεια.

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