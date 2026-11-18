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Η γκάμα του μικρού ηλεκτρικού CUPRA αποκτά την Plus Edge, με το πακέτο Edge στον βασικό εξοπλισμό, 135 ίππους και μπαταρία 37 kWh. Η τιμή της διαμορφώνεται στα 27.900 ευρώ μετά την εμπορική έκπτωση.

Το CUPRA Raval προσθέτει μία ακόμη επιλογή στην ελληνική γκάμα του, αυτή τη φορά με έμφαση στον εξοπλισμό καθημερινής χρήσης. Η νέα Plus Edge τοποθετείται πάνω από την Plus, διατηρώντας τον ηλεκτροκινητήρα των 135 ίππων και την μπαταρία των 37 kWh, αλλά προσθέτοντας στον στάνταρ εξοπλισμό το πακέτο Edge.

Σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο της CUPRA που ισχύει από τις 11 Νοεμβρίου 2026, η τιμή καταλόγου της διαμορφώνεται στις 30.400 ευρώ. Με την εμπορική έκπτωση των 2.500 ευρώ, το ποσό υποχωρεί στις 27.900 ευρώ, χωρίς να έχει αφαιρεθεί η κρατική επιδότηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα (3.000 ευρώ).

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