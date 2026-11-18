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Η σάτιρα των Αντώνη Κανακη, Γιάννη Σερβετα, Χρήστου Κιούση και των συν αυτώ μέσα από το «Ράδιο Αρβύλα» αλλά και οι εκπομπές «Boomers» και «Vinyλιο» ετοιμάζονται κατά πως φαίνεται για το Mega.
Ο σταθμός νωρίτερα επικοινώνησε με υπαινικτικό τρόπο την συνεργασία διαμοιράζοντας βίντεο με το τραγούδι «Sugar baby love» των The Rubettes που παίζει στους τίτλους αρχής της εκπομπής «Ράδιο Αρβύλα» και αποτελεί σήμα κατατθέν της.
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