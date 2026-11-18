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Για την καλλιτεχνική διαδρομή αλλά και την προσωπική του ζωή μίλησε ο Παύλος Ευαγγελόπουλος, δηλώνοντας πάντα έτοιμος να ερωτευτεί, καθώς ο έρωτας μπορεί να υπάρχει σε κάθε ηλικία.

Καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ο ηθοποιός τόνισε ότι ο ίδιος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εξωτερική εμφάνιση μια γυναίκας, καθώς αποτελεί το πρώτο στοιχείο που θα κρίνει αν ο ίδιος θα την προσεγγίσει.

«Δεν νομίζω ότι έχω ένα συγκεκριμένο στυλ που μου αρέσει στις γυναίκες. Έχω μια ευρεία γκάμα, αρκεί να μου λέει κάτι, κάτι να μου κάνει. Θεωρώ την εξωτερική εμφάνιση βασικό. Εκεί είναι και το σημείο έλξης, είναι η αρχή. Δηλαδή αν δεν υπάρχει αυτό, δε νομίζω ότι μπαίνεις στη διαδικασία μετά να συνεχίσεις» είπε αρχικά.

«Το τέλειο δεν μπορεί να υπάρξει, σίγουρα. Τρως κάποια πράγματα, τα καταπίνεις, γιατί μπορεί κάτι άλλο να σε έχει τρελάνει ή να σ’ αρέσει αυτό. Απλώς δεν ξέρω πόσο μπορεί να λειτουργήσει αυτό μακροπρόθεσμα μετά. Παραβλέπεις κάτι στην αρχή, το βάζεις κάτω από το χαλί, γιατί σ’ αρέσει, γιατί το έχεις τρελαθεί, γιατί δεν ξέρω. Αλλά δεν ξέρω αν μετά θα βγει στην επιφάνεια. Πιστεύω ότι πάντα βγαίνει, θα το βρεις μπροστά σου δηλαδή» πρόσθεσε.

«Δεν έχω φάει ποτέ χυλόπιτα στη ζωή μου, γιατί ποτέ δεν έχω κάνει κίνηση. Έχει τύχει να φάω απόρριψη μέσα στη σχέση. Ξέρεις τι συμβαίνει, τι πάει λάθος αλλά ίσως δεν το περιμένεις. Πληγώνεται εκεί ο εγωισμός σου. Έχω περάσει μία δύσκολη κατάσταση τέτοια, ο χρόνος έκανε τη δουλειά του και σιγά-σιγά πέρασε. Θα φλερτάρω με μηνύματα αλλά είμαι λακωνικός, προτιμώ το τηλέφωνο. Υπάρχει έρωτας στην ηλικία μου, πολλοί χωρίζουν και ξεκινούν από την αρχή» είπε, τέλος.

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