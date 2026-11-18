Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία και για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική τους διαδρομή μίλησε η Δώρα Αναγνωστοπούλου, αναφερόμενη στα έμφυλα στερεότυπα που -όπως χαρακτηριστικά λέει- «ζουν και βασιλεύουν» στις μέρες μας.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Hello!, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- στην καχυποψία με την οποία συχνά αντιμετωπίζονται οι επιτυχημένες γυναίκες, στις προκαταλήψεις γύρω από την εξωτερική τους εμφάνιση, αλλά και στην άνιση αντιμετώπισή τους συγκριτικά με τους άνδρες.

«Νομίζω πως παλιότερα οι κοινωνίες μας αντιλαμβάνονταν τη γυναικεία δύναμη όταν εκείνη δανειζόταν “αντρικά” χαρακτηριστικά. Αλλά και η λάμψη προσφέρει δύναμη και επιρροή, που λέγαμε πριν, και δημιουργεί και πρότυπα. Η κοινωνία δέχεται πολλά τέτοια ερεθίσματα, όμως δεν είμαι σίγουρη ότι ο καθοριστικός παράγοντας είναι πλέον το φύλο. Αλήθεια, η τεχνητή νοημοσύνη είναι άντρας ή γυναίκα;» είπε αρχικά.

«Τα στερεότυπα ζουν και βασιλεύουν. Το πρώτο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσεις είναι η καχυποψία. Στην αρχή ελάχιστοι σε δέχονται ως αυτό που είσαι, οι περισσότεροι σε κοιτάζουν σαν αυτό που φαίνεσαι. Ειδικά στις δουλειές που σχετίζονται με την έκθεση, αυτό είναι πολύ έντονο. Αλλά και πέρα από το δικό μας χώρο, αναρωτιέμαι αν υπάρχει γυναίκα που δεν έχει ακούσει να την αποκαλεί “κοριτσάκι μου” κάποιος που κάθεται πίσω από το γραφείο του» πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα ποια στερεότυπα γύρω από τις επιτυχημένες γυναίκες πρέπει επιτέλους να καταρριφθούν, η Δώρα Αναγνωστοπούλου απαντά:

«Ότι δεν είναι αυτόφωτες, ότι υπάρχει κάποιος που βοηθά στην εξέλιξή τους, ότι ένα όμορφο κεφάλι είναι οπωσδήποτε άδειο, ότι όταν θυμώνεις, είσαι “σκύλα” και “σεξουαλικά στερημένη” και, όταν σιωπάς, “αδύναμη”, ακριβώς επειδή είσαι γυναίκα. Δεν λέω ότι κάποια στιγμή δεν καταρρίπτονται τα ταμπού. Εννοώ ότι κάποια στιγμή οι βεβαιότητες του είδους δίνουν τη θέση τους στην αποδοχή. Άλλη απόσταση διανύει όμως ένας άντρας και άλλη μια γυναίκα. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα».

Διαβάστε επίσης:

Ελένη Φιλίνη: «Δεν είμαι Θεός για να συγχωρήσω τη Βάνα Μπάρμπα» (Video)

Απόστολος Γκλέτσος: «Θα επαναλάμβανα τη δήλωση για το ψάρι – Είναι ιερή πράξη και ιερός ο λόγος» (Video)

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Υπήρξαν στιγμές που ένιωσα αδικημένος από τα ελληνικά media, δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση» (Video)