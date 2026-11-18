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Τον Στέφανο Τσιτσιπά υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2Night Show» το βράδυ της Δευτέρας (17/11), με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να αναφέρεται τόσο στην πορεία του στον χώρο του αθλητισμού όσο και στη σχέση του με τον πατέρα του όταν οι δυο τους βρίσκονται μακριά από τα γήπεδα.

«Η σχέση μου με τον πατέρα μου, ως πατέρας και γιος, είναι απολύτως φυσιολογική. Έχουν υπάρξει στιγμές που έχω ζητήσει συγγνώμη στον πατέρα μου και αυτός σε εμένα. Αγαπιόμαστε και μιλάμε καθημερινά στο τηλέφωνο. Η επαγγελματική μας σχέση είχε φτάσει σε ένα τοξικό σημείο, δεν μπορούσαμε να τα βρούμε, είχαμε διαφορετικές απόψεις. Ήταν δύσκολο. Με τον πατέρα μου έχουμε περάσει μοναδικές στιγμές μαζί στο τένις. Το ότι με άφησε να αναπνεύσω και να κάνω τα δικά μου βήματα, με βοήθησε να γίνω άντρας και να χτίσω τη δική μου ζωή σε αυτό που κάνω τόσα χρόνια» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Έλληνας αθλητής αναφέρθηκε στα έντονα συναισθήματα και τα ξεσπάσματα που έχει κάποιες φορές, αποκαλύπτοντας ότι είναι αντιδράσεις για τις οποίες μετέπειτα μετανιώνει και για τις οποίες νιώθει τύψεις.

«Όταν ξεσπάω, δεν βλέπω τίποτα εκείνη την ώρα, σαν να κάνω μπλακάουτ. Πάντα έχω στο μυαλό μου ότι δεν μπορώ να ξεσπάσω, δεν μπορώ να πω αυτό που θέλω, γιατί όλες οι κάμερες είναι πάνω μου. Όταν βλέπω αυτά τα βίντεο, δεν μου αρέσει καθόλου σαν εικόνα. Δεν μου αρέσει που έφτασα σ’ αυτό το σημείο να πω αυτά τα πράγματα ή να ξεσπάσω με αυτό τον τρόπο. Νιώθω τύψεις γιατί είναι κακό και για εμένα και για την οικογένεια μου. Εκείνη τη στιγμή όμως, έχεις το άγχος του αγώνα και το άγχος των πόντων για τη συνολική κατάταξη. Κάνουμε τόσες πολλές ώρες προπόνηση, προσπαθώντας να βελτιωθούμε και μπορεί να βλέπεις ότι η βελτίωση δεν έρχεται μέσα στον αγώνα» τόνισε.

Τέλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του αναφορικά με τον τρόπο που κάποιες φορές τον έχουν μεταχειριστεί τα media, αναφέροντας τα εξής:

«Έχω αδικηθεί μερικές φορές εδώ πέρα από αυτά που βλέπω στο εξωτερικό, γιατί κυρίως στο εξωτερικό τα βλέπω όλα αυτά. Κυρίως όταν ταξιδεύω στα διάφορα τουρνουά στα οποία παίζω. Δεν παρακολουθώ πολλά από τα ελληνικά μίντια, η αλήθεια είναι, αλλά είναι δύσκολο να τα αγνοήσεις όλα. Πιστεύω ότι υπήρξαν στιγμές που ένιωσα λίγο αδικημένος και πικραμένος και ένιωσα ότι δεν άξιζα τέτοια μεταχείριση από τα ελληνικά μίντια. Αλλά ξέρω μέσα μου ότι δεν μπορείς, δυστυχώς, να έχεις ούτε καν το τέλειο image, αλλά ούτε καν πάντα να έχεις τις σωστές απόψεις και τις καλύτερες απόψεις από όλους. Οπότε, για εμένα, και οι κακές απόψεις είναι σημαντικές, γιατί δείχνουν την ανθρωπιά σου. Σαν άνθρωποι, δεν είμαστε τέλειοι».

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