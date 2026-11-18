Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με ένα εντυπωσιακό πάρτι στην έπαυλή του στο Λος Άντζελες γιόρτασε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο τα 52α γενέθλιά του, πλαισιωμένος από πλήθος γνωστών προσωπικοτήτων του Χόλιγουντ, της μουσικής και της μόδας. Η βραδιά είχε διάσημους καλεσμένους, απρόσμενες αφίξεις και αρκετές παρουσίες που τράβηξαν τα βλέμματα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, τρεις ημέρες μετά τα γενέθλια του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκονταν κορυφαία ονόματα της διεθνούς showbiz, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η άφιξη μιας ομάδας γυναικών με λευκό πούλμαν.

Η άφιξη που τράβηξε τα βλέμματα και η λίστα των καλεσμένων

Οι γυναίκες εμφανίστηκαν στην κατοικία του ηθοποιού φορώντας μίνι φορέματα και ψηλοτάκουνα, με βίντεο από τη βραδιά να καταγράφει την αποβίβασή τους από το πούλμαν και την είσοδό τους στην έπαυλη. Ανάμεσά τους ήταν η Κόρτνεϊ Μπόερνερ, γνωστή από τη συμμετοχή της στο αμερικανικό ριάλιτι «Love Island». Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις υπόλοιπες γυναίκες ή τη σχέση τους με τον Ντι Κάπριο.

Στο πάρτι βρέθηκαν επίσης ο πατέρας του ηθοποιού, Τζορτζ, και η μητριά του, Πέγκι Αν Φάραρ. Σε φωτογραφίες από την εκδήλωση διακρίνεται, μάλιστα, μέλος της ομάδας του Ντι Κάπριο να μεταφέρει τη γενέθλια τούρτα.

Ανάμεσα στους διάσημους προσκεκλημένους ήταν ο στενός φίλος του ηθοποιού Τόμπι Μαγκουάιρ, ο Αλ Πατσίνο, η Νουρ Αλφαλάχ, ο Τζόνα Χιλ, η ράπερ Ice Spice, η Στάσι Καρανικολάου και ο 50 Cent.

Το «παρών» έδωσαν ακόμη ο Κέισι Άφλεκ, ο Ορλάντο Μπλουμ, η Κάρα Ντελεβίν, ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και ο Τράβις Μπάρκερ, ο οποίος συνοδευόταν από τα δύο παιδιά του, τον Λάντον και την Αλαμπάμα.

Η 28χρονη σύντροφος του ηθοποιού δεν εμφανίζεται στα φωτογραφικά στιγμιότυπα από το πάρτι. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, παρέμεινε στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Διαβάστε επίσης:

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει στον θρυλικό ρόλο του Κέβιν από το «Μόνος στο Σπίτι» σε χριστουγεννιάτικη διαφήμιση (Video)

Το… beef Ρέιφ Φάινς και Ρόμπερτ Πάτινσον: Η βιτριολική ατάκα για τον νέο 007 και ο «έρωτας» με τον Ντάνιελ Κρεγκ

«Πήγα στη Σοφούλα στα Λαδάδικα, έδωσα 1.500 δραχμές»: Η εξομολόγηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου για την πρώτη του φορά











