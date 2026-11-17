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Νέα… δουλειά βρήκε για τον Ρόμπερτ Πάτινσον ο Ρέιφ Φάινς, πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι από την ανακοίνωση της Amazon για τον νέο Τζέιμς Μποντ.

Ο Βρετανός ηθοποιός πρότεινε τον νέο 007 για τον ρόλο του Λόρδου Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» του HBO.

Η βιτριολική ατάκα του Φάινς ήρθε τη Δευτέρα (16/11), στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Associated Press.

Ralph Fiennes on who could play the next Voldemort in HBO’s ‘HARRY POTTER’ series:



“Maybe they’ll offer it to Robert Pattinson.” pic.twitter.com/ThflswCmVN — Pop Base (@PopBase) November 17, 2026

Ο Ρέιφ Φάινς ρωτήθηκε αν θα τον ενδιέφερε να υποδυθεί εκ νέου τον σκοτεινό μάγο, καθώς δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό ποιος θα ενσαρκώσει τον Βόλντεμορτ στη νέα τηλεοπτική σειρά του HBO.

«Όχι, νομίζω ότι το έχω κάνει αυτό, ίσως προτείνουν τον ρόλο στον Ρόμπερτ Πάτινσον», απάντησε σκωπτικά ο ηθοποιός.

Η ατάκα έχει τη δική της ειρωνεία για τους λάτρεις του Χάρι Πότερ. Ο Πάτινσον είχε υποδυθεί τον Σέντρικ Ντίγκορι στην ταινία «Harry Potter and the Goblet of Fire» το 2005, έναν χαρακτήρα που δολοφονήθηκε κατόπιν εντολής του Βόλντεμορτ, τον οποίο ενσάρκωνε ο Φάινς.

Είκοσι ένα χρόνια αργότερα, ο κινηματογραφικός Βόλντεμορτ προτείνει το άλλοτε θύμα του για διάδοχό του.

Ο… έρωτας του Ρέιφ Φάινς για τον Ντάνιελ Κρεγκ

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ρέιφ Φάινς είχε πληροφορηθεί την ανακοίνωση του νέου Τζέιμς Μποντ κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον ραδιοφωνικό σταθμό SiriusXM, στην εκπομπή του Άντι Κοέν.

«Λυπάμαι, είμαι ακόμα ερωτευμένος με τον Ντάνιελ Κρεγκ», είχε πει χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας, πάντως, το υποκριτικό ταλέντο του Πάτινσον και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθεί στον ρόλο.

Ο Φάινς είχε συνεργαστεί με τον Ντάνιελ Κρεγκ στις τρεις τελευταίες περιπέτειές του ως πράκτορα 007, στις ταινίες «Skyfall», «Spectre» και «No Time to Die».

Τη Δευτέρα (16/11), η Amazon MGM Studios ανακοίνωσε επίσημα ότι ο 40χρονος Ρόμπερτ Πάτινσον γίνεται ο έβδομος ηθοποιός που αναλαμβάνει τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ.

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