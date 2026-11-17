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Μαζί με τη σύντροφό του Ινές ντε Ραμόν βρέθηκε ο Μπραντ Πιτ στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «The Further Mis-Adventures of Cliff Booth» στο Λος Άντζελες.

Ο 62χρονος ηθοποιός και η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων έκαναν τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, περπατώντας χέρι χέρι.

Το ζευγάρι χαμογελούσε και συνομιλούσε όσο πόζαρε στους φωτογράφους.

Brad Pitt and Ines de Ramon arrive to the Los Angeles premiere of ‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’ pic.twitter.com/lCGZoSlzAx — The Hollywood Reporter (@THR) November 17, 2026

Ο Πιτ επέλεξε ένα μπλε σκούρο πουλόβερ με ασορτί παντελόνι και ένα μακρύ, σταυρωτό παλτό, ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με γυαλιά ηλίου. Η ντε Ραμόν φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα σε κρεμ απόχρωση, με ανοίγματα και βαθύ ντεκολτέ, ενώ άφησε τα μαλλιά της σε χαλαρούς κυματισμούς.

Brad Pitt was supported by longtime girlfriend Ines de Ramon on Monday evening at the world premiere of his new film The Further Mis-Adventures of Cliff Booth https://t.co/AY1SWcS7LF 🔗 pic.twitter.com/Xhxj5u4kyr November 17, 2026

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2022 και γνωρίστηκε μέσω κοινών φίλων, σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της ντε Ραμόν που είχε μιλήσει τότε στο People. Η σχεδιάστρια φέρεται να μετακόμισε στο σπίτι του ηθοποιού τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Στη νέα ταινία, ο Πιτ επιστρέφει στον ρόλο του Κλιφ Μπουθ, του κασκαντέρ που είχε υποδυθεί στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon a Time… in Hollywood» το 2019. Η ιστορία εκτυλίσσεται οκτώ χρόνια αργότερα, το 1977, και ακολουθεί τον Μπουθ καθώς προσπαθεί να βρει τον δρόμο του μετά τη συνάντησή του με την οικογένεια Μάνσον.

«Το Λος Άντζελες δεν χρειάζεται πια έναν κασκαντέρ που σκοτώνει χίπηδες, όπως παλιά. Όμως το Χόλιγουντ θα έχει πάντα προβλήματα, τα οποία μπορούν να λυθούν μόνο από κάποιον με τις ιδιαίτερες ικανότητες του Κλιφ, που κάποιες φορές κινούνται εκτός νόμου» αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

‘The Further Mis-Adventures of Cliff Booth’s team is all here in Los Angeles tonight – David Fincher, Quentin Tarantino and Brad Pitt pic.twitter.com/K89gwoFjE5 — Deadline (@DEADLINE) November 17, 2026

Στο φιλμ συμμετέχουν επίσης οι Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Σκοτ Κάαν, Γιαχία Αμπντούλ-Ματίν Β΄, Κάρλα Γκουτζίνο, Ματ Γκρουβ και Τζέι Μπι Ταντένα. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Φίντσερ, ενώ την ιστορία έγραψε ο Κουέντιν Ταραντίνο.

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