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Τη σωματική αλλά και ψυχική της κόπωση θέλησε να μοιραστεί η Ιωάννα Παλιοσπύρου έπειτα από το νέο χειρουργείο που υποβλήθηκε πρόσφατα στο Λονδίνο.

Μέσα από μια ανάρτησή της στο Instagram, η 40χρονη τόνισε ότι κουράστηκε τόσο το να είναι δυνατή όσο και να της το λένε. «Δεν θέλω άλλα χτυπήματα στην πλάτη» υπογραμμίζει, επισημαίνοντας ότι η αγάπη, η στήριξη και η κατανόηση είναι αυτά που έχει πραγματικά ανάγκη.

«Ονειρεύομαι να μην με αποκαλέσουν ποτέ ξανά δυνατή. Έχω εξαντληθεί από το να είμαι δυνατή. Θέλω στήριξη. Θέλω αγάπη. Θέλω κατανόηση. Δεν θέλω χτυπήματα στην πλάτη για το πόσο καλά καταφέρνω να αντέχω το κάθε χτύπημα» τόνισε.

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, η Ιωάννα Παλιοσπύρου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους για την κατάσταση της υγείας της, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη της για τα μηνύματα συμπαράστασης που έλαβε.

«Πηγαίνω καλύτερα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλη τη στήριξη και την αγάπη» έγραψε.

Υπενθυμίζεται ότι, τον Μάιο του 2020, η Ιωάννα Παλιοσπύρου δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα. Η δράστιδα ήταν η Έφη Κακαράντζουλα, η οποία καταδικάστηκε το 2021 για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε κάθειρξη 15 ετών.

Έκτοτε, η Ιωάννα Παλιοσπύρου έχει υποβληθεί σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, συνεχίζοντας την προσπάθεια αποκατάστασης των τραυμάτων της, ενώ παρά τις δυσκολίες, έχει εκφράσει δημοσίως την ανάγκη της να συνεχίσει τη ζωή της και να εκπληρώσει τα όνειρά της.

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