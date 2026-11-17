Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να ενισχύσουν άμεσα τους εμβολιασμούς και την επιδημιολογική επιτήρηση για την ιλαρά σύμφωνα με τους ειδικούς δημόσιας υγείας. Στόχος είναι να ανακτήσουν το καθεστώς απαλλαγής από τη νόσο, το οποίο διατηρούσαν επί 26 χρόνια. Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το καθεστώς αυτό ανακλήθηκε, σύμφωνα με άρθρο στο Reuters. Μάλιστα, όπως αναφέρει το ξένο ενημερωτικό μέσο, ο Παναμερικανικός Οργανισμός Υγείας (PAHO) ενημέρωσε την αμερικανική κυβέρνηση με επιστολή την Παρασκευή για την απώλεια του καθεστώτος. Για το λόγο αυτό ο οργανισμός, που αποτελεί το περιφερειακό γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αναμένεται να κάνει την επίσημη ανακοίνωση την Τρίτη.

Ραγδαία αύξηση κρουσμάτων και προϋποθέσεις ανάκτησης

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη έρχεται καθώς οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων ιλαράς των τελευταίων τριών δεκαετιών. Από το 2025, περίπου 7.700 άνθρωποι στη χώρα έχουν μολυνθεί, ενώ 13 ασθενείς έχασαν τη ζωή τους. Η έξαρση συμπίπτει με την πτώση των ποσοστών ανοσοποίησης και την ενίσχυση της διστακτικότητας απέναντι στα εμβόλια. Η τάση αυτή καταγράφεται υπό τον Υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος επί σειρά ετών διαδίδει αβάσιμες αμφιβολίες, χωρίς επιστημονικά τεκμήρια, για την ασφάλεια των εμβολίων.

Για να ανακτήσει μια χώρα το καθεστώς εξάλειψης της ιλαράς, απαιτείται αυστηρή τεκμηρίωση. Πρέπει να αποδειχθεί ότι η μετάδοση του ιού έχει διακοπεί πλήρως για δώδεκα συνεχόμενους μήνες, παράλληλα με τη λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος επιτήρησης. Ωστόσο, ενεργές εστίες συνεχίζουν να εμφανίζονται σε πολιτείες όπως η Πενσυλβάνια, η Νέα Υόρκη και το Ουισκόνσιν. Όπως επισημαίνει η Τζένιφερ Νούτσο, διευθύντρια του Κέντρου Πανδημίας στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία ότι η μετάδοση έχει αναχαιτιστεί σε εθνικό επίπεδο.

Στην επιστολή του, ο PAHO κάλεσε τις αρχές να εντείνουν τις εμβολιαστικές εκστρατείες. «Πρέπει να τερματίσουμε την τρέχουσα μετάδοση, ενισχύοντας την κάλυψη σχεδόν σε όλες τις κοινότητες», ανέφερε ο Walter Orenstein, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Emory.

Μειωμένα ποσοστά εμβολιασμού και αυξημένη δυσπιστία

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στους εμβολιασμούς υποχώρησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες, η ρητορική του Κένεντι και του Λευκού Οίκου γύρω από το τριπλό εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR) επιδείνωσε τις ανησυχίες.

Παρότι τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) δηλώνουν ότι στηρίζουν τον εμβολιασμό, η κυβέρνηση διέθεσε εκατομμύρια δολάρια σε έρευνες για την ασφάλεια των εμβολίων και πίεσε πολιτείες να χαλαρώσουν τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στα σχολεία.

Ο αναλυτής δημόσιας υγείας της KFF, Josh Michaud, υπογράμμισε ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απαιτεί χρόνο και συνεπή προσπάθεια από τους αρμόδιους φορείς. Την ίδια στιγμή, η διευθύντρια του CDC, Έρικα Σβαρτς, δήλωσε στο Reuters ότι η αντίδραση του οργανισμού δεν θα αλλάξει παρά την απώλεια του καθεστώτος.

Το έλλειμμα ανοσίας και η διεθνής διάσταση

Δύο δόσεις του εμβολίου MMR προσφέρουν αποτελεσματικότητα 97% στην πρόληψη της νόσου. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά κάλυψη 95% του πληθυσμού για την επίτευξη ανοσίας της αγέλης. Σύμφωνα με στοιχεία του CDC, η εμβολιαστική κάλυψη στα νήπια κατά το σχολικό έτος 2025-26 έφτασε μόλις το 92,4%, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα ποσοστά είναι δραματικά χαμηλότερα. Χαρακτηριστικά, στη Νότια Καρολίνα, σχολεία στην κομητεία Σπάρτανμπεργκ κατέγραψαν ποσοστά μόλις 20%.

Μάλιστα ο καθηγητής Walter Orenstein, τόνισε την ανάγκη να επαναφέρουν οι ΗΠΑ τη στήριξή τους στα παγκόσμια προγράμματα ανοσοποίησης, η οποία διακόπηκε μετά την αποχώρησή τους από τον ΠΟΥ. Ο ίδιος εξήγησε ότι όλα τα κρούσματα των τελευταίων δύο ετών προήλθαν από εισαγόμενα περιστατικά, κυρίως μέσω Αμερικανών ταξιδιωτών που μετέφεραν τον ιό από το εξωτερικό, πυροδοτώντας τοπικές επιδημίες.

Διαβάστε επίσης:

ΕΟΠΥΥ: Στα 15 ευρώ η ιατρική επίσκεψη από το 2027

ΧΑΠ: Απειλεί και νέους κάτω των 40 ετών και δεν αφορά μόνο τους καπνιστές

Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο: Επιστροφή στα ράντζα στις Παθολογικές κλινικές λόγω ελλείψεων προσωπικού