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Συναγερμό για την έγκαιρη διάγνωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) σημαίνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της νόσου, που είναι αύριο 18 Νοεμβρίου. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η πάθηση δεν κάνει διακρίσεις, προσβάλλοντας πλέον και άτομα νεαρής ηλικίας, ακόμη και χωρίς ιστορικό καπνίσματος.

Με κεντρικό μήνυμα «Έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση για μια καλύτερη ζωή» από την Παγκόσμια Πρωτοβουλία GOLD, η επιστημονική κοινότητα τονίζει την ανάγκη άμεσης πρόσβασης των πολιτών σε βασικές διαγνωστικές εξετάσεις, όπως η σπιρομέτρηση.

Η ΧΑΠ αποτελεί σήμερα την τρίτη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας παγκοσμίως, προκαλώντας πάνω από 3 εκατομμύρια θανάτους ετησίως. Όπως εξηγεί η Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Αναπλ. Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΕΚΠΑ (ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»), η νόσος επηρεάζει 450 με 500 εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς.

Στην Ελλάδα, ο επιπολασμός κυμαίνεται από 8,4% έως 10,6% (11,6% στους άνδρες και 4,8% στις γυναίκες). Αν και το κάπνισμα ευθύνεται για το 80%-90% των περιστατικών —χτυπώντας σχεδόν έναν στους δύο συστηματικούς καπνιστές— δεν είναι ο μοναδικός ένοχος.

Νέοι παράγοντες κινδύνου και ηλικίες

«Σήμερα γνωρίζουμε ότι η ΧΑΠ μπορεί να ξεκινά από νεαρή ηλικία, ακόμη και κάτω των 40 ετών, και να οφείλεται και σε παράγοντες πέραν του καπνίσματος, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση», επισημαίνει ο Καθηγητής Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Κωνσταντίνος Κωστίκας.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η νόσος παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιάγνωστη, παρότι η έγκαιρη παρέμβαση από τον Πνευμονολόγο επιβραδύνει την εξέλιξή της.

Τα ύποπτα συμπτώματα και η αξία της σπιρομέτρησης

Ο επίμονος βήχας, τα πτύελα και η δύσπνοια κατά τη σωματική άσκηση δεν πρέπει να αγνοούνται ούτε να αποδίδονται απλώς στην ηλικία ή το τσιγάρο, προειδοποιεί ο Πασχάλης Στειρόπουλος, Καθηγητής Πνευμονολογίας ΔΠΘ (ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης).

Το «κλειδί» για την επιβεβαίωση της νόσου είναι η σπιρομέτρηση, μια γρήγορη και ανώδυνη εξέταση αξιολόγησης της πνευμονικής λειτουργίας.

Σύμφωνα με την Ηλέκτρα Βουλγαρέλη, Επικουρική Επιμελήτρια Β΄ (ΠΓΝ «Αττικόν»), η σύγχρονη φροντίδα στοχεύει πλέον στην πρόληψη των παροξύνσεων και τη βελτίωση της μακροχρόνιας πρόγνωσης. Η εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή, σε συνδυασμό με τη διακοπή του καπνίσματος, την άσκηση και την πνευμονική αποκατάσταση, προσφέρει στους ασθενείς υψηλή ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του κοινού, η ΕΠΕ δημιούργησε τρία ενημερωτικά βίντεο για τη σπιρομέτρηση, τη διάγνωση και τη θεραπεία της ΧΑΠ, τα οποία προβάλλονται στη σελίδα της Εταιρείας στο Facebook.

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