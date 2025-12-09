search
ΤΡΙΤΗ 09.12.2025 11:21
ΥΓΕΙΑ

Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

09.12.2025 10:50

Περισσότεροι από 600.000 ζουν με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια στην Ελλάδα – Τι πρέπει να γίνει

09.12.2025 10:50
shutterstock

Περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι στην Ελλάδα, δηλαδή πάνω από 1 στους 20 κατοίκους της χώρας, και περίπου 300 έως 400 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο, ζουν με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), μία προοδευτική, χρόνια αναπνευστική νόσο που προκαλεί δυσκολία στην αναπνοή και δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις στην καθημερινότητά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΧΑΠ αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες θανάτου παγκοσμίως, με περισσότερους από 3,5 εκατομμύρια θανάτους να καταγράφονται κάθε χρόνο.

Και όμως, 45% του γενικού πληθυσμού δεν γνωρίζει ότι η ΧΑΠ είναι μία αναπνευστική νόσος. Η ελλιπής ενημέρωση συμβάλλει καθοριστικά ώστε η ΧΑΠ να παραμένει μια από τις πιο υποδιαγνωσμένες χρόνιες παθήσεις παγκοσμίως, με 65-80% των ασθενών να παραμένουν χωρίς διάγνωση και κατάλληλη αντιμετώπιση της νόσου.

Επιδιώκοντας να συμβάλει στην κάλυψη αυτού του κενού ενημέρωσης, η βιοφαρμακευτική εταιρεία Sanofi Ελλάδας υλοποιεί την εκστρατεία ενημέρωσης για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια με τίτλο «Ζω με ΧΑΠ».

Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο σχετικής Συνέντευξης Τύπου, σκοπός της καμπάνιας είναι να αυξήσει την επίγνωση του κοινού για τη νόσο και να τονίσει τη σημασία της αποτελεσματικής διαχείρισής της για καλύτερη ποιότητα ζωής των ασθενών. Αναδεικνύοντας την προοδευτική βλάβη που προκαλεί στους πνεύμονες κάθε νέα έξαρση, η καμπάνια καλεί τους ασθενείς να αναλάβουν ενεργό ρόλο για την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου, πάντα σε συνεργασία με τον γιατρό τους.

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Antony Aouad, Γενικός Διευθυντής Sanofi Ελλάδας, Ουγγαρίας και Ουκρανίας, παρουσίασε το σημαντικό αποτύπωμα της εταιρείας, την επένδυση στην Έρευνα και Ανάπτυξη και την ηγετική θέση στον τομέα της Ανοσολογίας. Ταυτόχρονα υπογράμμισε: «Στη Sanofi είμαστε βαθιά δεσμευμένοι στη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων με αναπνευστικές παθήσεις. Κάθε αναπνοή είναι πολύτιμη και μέσω αυτής της εκστρατείας ενημέρωσης, στοχεύουμε να αφυπνίσουμε το κοινό για τη σημασία της κατάλληλης διαχείρισης της ΧΑΠ με την καθοδήγηση του θεράποντα ιατρού. Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση, μπορούμε να ενδυναμώσουμε τους ασθενείς και να μειώσουμε την επιβάρυνση της νόσου».

Στη συνέχεια, η Μαρία Πολυχρονάκη Medical Lead Sanofi Ελλάδας, αναφέρθηκε στα συνήθη συμπτώματα και τους παράγοντες κινδύνου της ΧΑΠ, στον τρόπο διάγνωσης και στην επίπτωση των εξάρσεων, δηλαδή των περιόδων οξείας επιδείνωσης των συμπτωμάτων.

Η ΧΑΠ επηρεάζει τους ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας και εκδηλώνεται συνήθως με δύσπνοια, χρόνιο παραγωγικό βήχα και κόπωση. «Κάθε έξαρση μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω φλεγμονή και βλάβη στους πνεύμονες, αυξάνοντας τον κίνδυνο νοσηλείας του ασθενούς. Εάν συνεπώς δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά, οι εξάρσεις επιφέρουν με την πάροδο του χρόνου εκτεταμένη και μόνιμη απώλεια της λειτουργίας των πνευμόνων» τόνισε η κα Πολυχρονάκη. Το κάπνισμα είναι ευρέως γνωστό ως κύρια αιτία εμφάνισης της νόσου, ωστόσο, υπάρχουν και πολλοί επιπλέον παράγοντες κινδύνου, όπως η έκθεση σε επαγγελματικούς ερεθιστικούς παράγοντες (π.χ. σκόνη, καπνοί, χημικά), η εσωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση (π.χ. από καύσιμα βιομάζας ή κάρβουνο), το άσθμα και οι σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις στην παιδική ηλικία και άλλα.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κωστίκας, Καθηγητής Πνευμονολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μετέφερε μέσα από τα μάτια του γιατρού την εμπειρία που βιώνουν οι ασθενείς με ΧΑΠ και μοιράστηκε τις εξειδικευμένες γνώσεις του για τη νόσο: «Η ζωή με ΧΑΠ περιλαμβάνει σημαντικές προκλήσεις. Η χρόνια δύσπνοια, ο βήχας, η κόπωση και τα άλλα εξουθενωτικά συμπτώματα, συχνά περιορίζουν τις καθημερινές δραστηριότητες και την αυτονομία των ασθενών. Αυτό, όμως, μπορεί να αλλάξει καθώς υπάρχουν τρόποι με τους οποίους η νόσος αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά. Η έγκαιρη διάγνωση, η διαρκής επικοινωνία του ασθενή με τον Πνευμονολόγο του για την κατάλληλη θεραπεία, η πρόληψη των εξάρσεων και η συνεχής παρακολούθηση των συμπτωμάτων, σε συνδυασμό με αλλαγές στον τρόπο ζωής, αποτελούν το κλειδί για την επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου και την καλύτερη ποιότητα ζωής».

Η Ιωάννα Τσόκα, Corporate Affairs Lead Sanofi Ελλάδας, που συντόνισε τη συνέντευξη Τύπου, τόνισε τη συμβολή της εκστρατείας ενημέρωσης στην ενδυνάμωση των ασθενών: «Η ΧΑΠ επιφέρει σημαντικό σωματικό, ψυχικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Με την εκστρατεία “Ζω με ΧΑΠ” επιδιώκουμε να συμβάλουμε στη διαμόρφωση μιας ενημερωμένης, ενδυναμωμένης κοινότητας ασθενών που ζουν με ΧΑΠ, αλλά χωρίς περιορισμούς εξαιτίας της».

