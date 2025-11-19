Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια:  «Νιώθεις δύσπνοια; Λαχανιάζεις; Σκέψου τη ΧΑΠ…»

«Νιώθεις δύσπνοια; Λαχανιάζεις; Σκέψου τη ΧΑΠ…». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία στο πλαίσιο της ενημερωτικής εκστρατείας για τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια γνωστή και ως ΧΑΠ.

Σήμερα η νόσος προσβάλλει περισσότερους από 340 εκατ. ανθρώπους και αποτελεί την τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως όπως τόνισε ο Καθηγητής Πνευμονολογίας Πέτρος Μπακάκος και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (ΕΠΕ) σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

Οι εκπρόσωποι της ΕΠΕ παρουσίασαν τα νεότερα δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση των ασθενών με παρόξυνση ΧΑΠ, τις νέες θεραπείες, τα πιλοτικά προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης, αλλά και το σημαντικό ρόλο των εμβολίων στους ασθενείς με ΧΑΠ.

Η μελέτη

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Πνευμονολογίας Γιώργος Χειλάς, αναφέρθηκε σε μία σημαντική μελέτη με την ονομασία HELICOPD, που αφορά ασθενείς με ΧΑΠ και καρδιαγγειακά συνοδά νοσήματα στην Ελλάδα.

• Για τη χρονική περίοδο 15 Οκτωβρίου 2024 έως 20 Οκτωβρίου 2025 εντάχθηκαν συνολικά 837 ασθενείς από 31 κέντρα από όλη την Ελλάδα, ενώ αναμένεται να ανέλθουν στους 883 οι ασθενείς που θα ενταχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης.

• Η μέση ηλικία του πληθυσμού είναι τα 71 έτη, με σαφή υπεροχή του ανδρικού φύλου (80%) και μόνο το 1% του πληθυσμού της μελέτης δεν είχαν καπνίσει ποτέ στη ζωή τους.

• Από το σύνολο των ασθενών που εντάχθηκαν στη μελέτη, το 22% έπασχε από νεοδιαγνωσθείσα ΧΑΠ ενώ το 21% από νεοδιαγνωσθέν καρδιαγγειακό νόσημα.

• Η διάρκεια της μελέτης είναι δύο έτη, ενώ η παρακολούθηση των ασθενών έχει διάρκεια 6–24 μήνες και περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο επισκέψεις (αρχική και τελική) και επιπλέον μία ενδιάμεση επίσκεψη τουλάχιστον ανά 6μηνο, στο πλαίσιο της τακτικής κλινικής παρακολούθησης του ασθενή.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Νικολέττα Ροβίνα, αναφέρθηκε σε μία άλλη μελέτη, που διενεργεί η ΕΠΕ σχετικά με τη διαχείριση των ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) που νοσηλεύονται και λαμβάνουν εξιτήριο λόγω σοβαρής παρόξυνσης ΧΑΠ (Discharge protocol).

Οι στόχοι της μελέτης είναι:

Η διερεύνηση της παρούσας κατάστασης στην Ελλάδα, μέσω της καταγραφής διαφορών και ομοιοτήτων, καθώς και του κόστους κάθε προσέγγισης στη διαχείριση των ασθενών με ΧΑΠ που νοσηλεύονται λόγω σοβαρής παρόξυνσης και λαμβάνουν εξιτήριο με οδηγίες από το νοσοκομείο και

η δημιουργία ενός προτυποποιημένου πρωτοκόλλου βέλτιστης προσέγγισής τους βάσει διεθνών συστάσεων και της γνώμης των ειδικών, που θα μπορούσε να εφαρμοστεί με τρόπο ενιαίο και με κοινά εχέγγυα ποιότητας, στο σύνολο των κλινικών του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

Ελάχιστα τα πιλοτικά προγράμματα

Στα πιλοτικά προγράμματα πνευμονικής αποκατάστασης που υλοποιεί η ΕΠΕ στους Δήμους Περιστερίου και Θεσσαλονίκης αναφέρθηκαν οι κυρίες Ανδριάνα Παπαϊωάννου, Επίκουρη Καθηγήτρια Πνευμονολογίας και Αφροδίτη Μπούτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πνευμονολογίας ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσαν τα πλεονεκτήματα της πνευμονικής αποκατάστασης για τους αναπνευστικούς ασθενείς δεν είναι ευρέως γνωστά, ενώ τα προγράμματα αποκατάστασης που λειτουργούν στη χώρα μας είναι πολύ λίγα και υποστηρίζονται κυρίως από τις Ιατρικές Σχολές στο πλαίσιο μεγάλων Πνευμονολογικών κλινικών. Επίσης δεν αποζημιώνονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα να καλυφθούν οι ανάγκες των ασθενών.

Νέα φάρμακα

Ο Πασχάλης Στειρόπουλος, αναφέρθηκε στη φαρμακολογική θεραπεία της ΧΑΠ που σήμερα περιλαμβάνει, πέραν των βρογχοδιασταλτικών μακράς δράσης, των εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών και της ροφλουμιλάστης, νέα μόρια όπως η ensifentrine (διπλός αναστολέας των ενζύμων PDE3 και PDE4, με συνδυασμένη βρογχοδιασταλτική και αντιφλεγμονώδη δράση) και βιολογικές θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα όπως το mepolizumab και το dupilumab, σε ασθενείς με παροξύνσεις και υψηλά ηωσινόφιλα στο αίμα».

Ο σημαντικός ρόλος των εμβολίων

Στη σημασία του εμβολιασμού αναφέρθηκε η Καθηγήτρια Πνευμονολογίας Παρασκευή Κατσαούνου τονίζοντας ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ αποτελούν ομάδα υψηλού κινδύνου καθώς κάθε λοίμωξη του αναπνευστικού μπορεί να οδηγήσει σε παρόξυνση.

«Πρόσφατα δεδομένα από νοσηλείες λόγω λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού στο ΓΝΑ “Ευαγγελισμός”, έδειξαν ότι οι ασθενείς που κατέληξαν κατά τη νοσηλεία τους ήταν κυρίως ασθενείς με ΧΑΠ. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με ΧΑΠ που νοσηλεύτηκαν λόγω γρίπης ή RSV είχαν θνητότητα 18%».

Η ΕΠΕ συστήνει στους ασθενείς με ΧΑΠ να εμβολιάζονται:

Εφάπαξ με το εικοσαδύναμο εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου. Ετησίως με το εμβόλιο έναντι της γρίπης. Κάθε δέκα έτη με το εμβόλιο έναντι του κοκκύτη. Κάθε δύο έτη με το εμβόλιο έναντι του RSV. Ετησίως με το εμβόλιο έναντι της COVID-19. Εφάπαξ με το εμβόλιο έναντι του έρπητα ζωστήρα.

Για τις περιπτώσεις 1 – 5 συστήνεται οι ασθενείς με ΧΑΠ να εμβολιάζονται ανεξαρτήτως ηλικίας

Διαβάστε επίσης

Απάτη 12 εκατ. ευρώ στον ΕΟΠΥΥ – Στο στόχαστρο 32 γιατροί και 62 φαρμακεία για παράνομες συνταγογραφήσεις

H Βουλή φωταγωγήθηκε για την Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Εξάλειψη του Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας

Νέα ανακάλυψη: Πρωτεΐνη βιοδείκτης για τον καρκίνο επουλώνει τα τραύματα